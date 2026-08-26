Actie-platofrmer Elta: Defy All Gods aangekondigd tijdens ONL
Focus Entertainment heeft met Opening Night Live een nieuwe game aangekondigd. Het gaat hierbij om Elta: Defy All Gods, waarin je samen met een draakje de actie aangaat.
Ram je samen met je drakenmaatje een weg door verschillende corrupte werelden, waarbij je niet alleen je vuisten laat spreken, maar ook gebruikmaakt van martial arts en magie om je tegenstanders ten onder te brengen. De game bevat maar liefst drie werelden die je moet doorkruisen en deze werelden zitten bovendien vol met allerlei geheimen die je kunt ontrafelen. Dit alles doe je uit wraak voor wat de goden jouw volk hebben aangedaan.
Elta: Defy All Gods komt in een vroeg stadium van 2027 naar PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
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