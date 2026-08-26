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gamescom 2026

Actie-platofrmer Elta: Defy All Gods aangekondigd tijdens ONL

Door Patrick Lamers
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Focus Entertainment heeft met Opening Night Live een nieuwe game aangekondigd. Het gaat hierbij om Elta: Defy All Gods, waarin je samen met een draakje de actie aangaat.

Ram je samen met je drakenmaatje een weg door verschillende corrupte werelden, waarbij je niet alleen je vuisten laat spreken, maar ook gebruikmaakt van martial arts en magie om je tegenstanders ten onder te brengen. De game bevat maar liefst drie werelden die je moet doorkruisen en deze werelden zitten bovendien vol met allerlei geheimen die je kunt ontrafelen. Dit alles doe je uit wraak voor wat de goden jouw volk hebben aangedaan.

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Elta: Defy All Gods komt in een vroeg stadium van 2027 naar PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Focus Entertainment
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2952 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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