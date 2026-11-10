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All Army Attack is de eerste 'triple-A' Devolver Digital-game

Door Bram Noteboom
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Na een teaser op social media is het nu tijd voor de welverdiende introductie. Zie hier de eerste 'triple-A' game van Devolver Digital: All Army Attack.

Geheel in de stijl van de eigenzinnige game-uitgever gaat het natuurlijk om de titel en niet de productiewaarde. All Army Attack is namelijk een roguelike auto-battler van indie-ontwikkelaar Blacklight Games. Het is aan de speler om in deze game planten en dieren te verenigen om zo een ijzeren vuist te maken tegen de vele vijanden die je onderweg treft. Ondanks dat de gevechten zich automatisch afspelen, moet je wel belangrijke keuzes maken: fight or flight? Hoe dan ook, zorg ervoor dat je met de grootst mogelijke buit weer het slagveld afstapt, zodat je klaar bent voor de volgende veldslag.

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All Army Attack is beschikbaar in 2027 voor de pc.

Bron: Devolver Digital
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5823 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot All Army Attack
All Army Attack

Ontwikkelaar

Blacklight Games

Uitgever

Devolver Digital

Release

2027

Platforms

PC
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