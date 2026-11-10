All Army Attack is de eerste 'triple-A' Devolver Digital-game
Na een teaser op social media is het nu tijd voor de welverdiende introductie. Zie hier de eerste 'triple-A' game van Devolver Digital: All Army Attack.
Geheel in de stijl van de eigenzinnige game-uitgever gaat het natuurlijk om de titel en niet de productiewaarde. All Army Attack is namelijk een roguelike auto-battler van indie-ontwikkelaar Blacklight Games. Het is aan de speler om in deze game planten en dieren te verenigen om zo een ijzeren vuist te maken tegen de vele vijanden die je onderweg treft. Ondanks dat de gevechten zich automatisch afspelen, moet je wel belangrijke keuzes maken: fight or flight? Hoe dan ook, zorg ervoor dat je met de grootst mogelijke buit weer het slagveld afstapt, zodat je klaar bent voor de volgende veldslag.
All Army Attack is beschikbaar in 2027 voor de pc.
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