AMC lanceert NSFW-achtige Dune: Part 3-popcornemmers

Dit najaar staat in het teken van twee gigantische popculturefilms. Hierbij heb ik het natuurlijk over Avengers: Doomsday en Dune: Part Three. Die laatste geniet van aardig wat promotie, zo ook bij AMC Theatres in Amerika. Deze bioscoopgroep lanceert namelijk een aantal speciale Dune: Part Three-popcornemmers, wat direct resulteert in uitstekend mememateriaal.

Op 16 december 2026 lanceert Dune: Part Three wereldwijd in de bioscoop. Het avontuur van Paul Atreides komt hiermee ten einde en dat vergt natuurlijk een grote emmer popcorn. In de AMC Theatres komen er twee speciale popcornemmers te verschijnen, evenals een limited edition drinkbeker. Die popcornemmers werken nogal... suggestief. De zandwormen die beide emmers sieren, wekken bij sommige internetgebruikers namelijk diepgewortelde verlangens op. Hierbij doet de duo-emmer het om overduidelijke redenen extra goed. De emmer waarop één zandworm te zien is, beschikt over een bewegend thumpermechanisme voor wat extra... sensatie. Dat deze emmers verschijnen voor het derde deel is op zich geen verrassing. Voor Dune: Part Two verscheen namelijk eenzelfde soort emmer die eveneens viraal ging om vrijwel exact dezelfde redenen.

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Zou jij deze emmers zonder gêne in huis tentoonstellen of krijgen deze eerder een speciaal plekje in het nachtkastje? Laat het weten in de comments!