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ID@Xbox Fall 2026

Arctic Eggs, Mouthwashing en No, I'm Not Human kennen XBOX-releases

Door Bram Noteboom
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Critical Reflex had een opvallende aanwezigheid tijdens ID@Xbox Fall 2026 met XBOX-releases voor Arctic Eggs, Mouthwashing en No, I'm Not Human. Het drietal werd in de schijnwerpers gezet aan de hand van een nieuwe trailer.

Als je houdt van sfeervolle, ongemakkelijke en ronduit krankzinnige horrorgames, dan ben je hier aan het juiste adres. De titels die vandaag voorbij kwamen zijn al een tijdje te spelen via de pc, maar kennen nu ook console-releases. Hieronder kan je zelf kennismaken met het psychologische terreur dat ze brengen, maar ook vermelden we even de releasedata.

  • Arctic Eggs - Nu beschikbaar voor de XBOX-platformen
  • Mouthwashing - Beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de XBOX-platformen
  • No, I'm Not Human - Beschikbaar in 2027 voor de XBOX-platformen
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Heb jij al ervaring met een van deze titels? Laat het vooral weten.

Bron: ID@Xbox Fall 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5722 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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