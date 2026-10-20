Arctic Eggs, Mouthwashing en No, I'm Not Human kennen XBOX-releases

Critical Reflex had een opvallende aanwezigheid tijdens ID@Xbox Fall 2026 met XBOX-releases voor Arctic Eggs, Mouthwashing en No, I'm Not Human. Het drietal werd in de schijnwerpers gezet aan de hand van een nieuwe trailer.

Als je houdt van sfeervolle, ongemakkelijke en ronduit krankzinnige horrorgames, dan ben je hier aan het juiste adres. De titels die vandaag voorbij kwamen zijn al een tijdje te spelen via de pc, maar kennen nu ook console-releases. Hieronder kan je zelf kennismaken met het psychologische terreur dat ze brengen, maar ook vermelden we even de releasedata.

Arctic Eggs - Nu beschikbaar voor de XBOX-platformen

Mouthwashing - Beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de XBOX-platformen

No, I'm Not Human - Beschikbaar in 2027 voor de XBOX-platformen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Heb jij al ervaring met een van deze titels? Laat het vooral weten.