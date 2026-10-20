Arctic Eggs, Mouthwashing en No, I'm Not Human kennen XBOX-releases
Critical Reflex had een opvallende aanwezigheid tijdens ID@Xbox Fall 2026 met XBOX-releases voor Arctic Eggs, Mouthwashing en No, I'm Not Human. Het drietal werd in de schijnwerpers gezet aan de hand van een nieuwe trailer.
Als je houdt van sfeervolle, ongemakkelijke en ronduit krankzinnige horrorgames, dan ben je hier aan het juiste adres. De titels die vandaag voorbij kwamen zijn al een tijdje te spelen via de pc, maar kennen nu ook console-releases. Hieronder kan je zelf kennismaken met het psychologische terreur dat ze brengen, maar ook vermelden we even de releasedata.
- Arctic Eggs - Nu beschikbaar voor de XBOX-platformen
- Mouthwashing - Beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de XBOX-platformen
- No, I'm Not Human - Beschikbaar in 2027 voor de XBOX-platformen
Heb jij al ervaring met een van deze titels? Laat het vooral weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Game review0
No, I'm not a Human review - Human After All
Patrick stelde zijn eigen menselijkheid flink op de proef in No, I'm not a Human en hangt daar middels zijn review een zeer humane conclusie aan vast.0 reacties
-
Trailer
No, I'm Not A Human trailer laat je permanent binnen blijven
Knock knock. Who's there? No, I'm Not A Human is hier met een nieuwe trailer en een demo, dus sluit je deuren en ramen en blijf vooral voor altijd binnen.0 reacties
-
Trailer
Achterdochtige horror in No, I'm not a Human
CRITICAL REFLEX en ontwikkelaar Trioskaz hebben potentieel een horror-pareltje in handen met No, I'm not a Human. Check hier de achterdochtige trailer.0 reacties
-
Nieuws
Mouthwashing onderweg naar PS5, Xbox en Switch
Na een indrukwekkende verkoopmijlpaal van 500,000 verkochte eenheden komt horrorhit Mouthwashing ook naar de consoles. Klaar om verantwoordelijkheid te...0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.