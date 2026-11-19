Assetto Corsa Rally is vandaag voorzien van een lekkere update. De earlyaccessgame komt namelijk wederom een stapje dichter bij zijn daadwerkelijke release met update 0.7. De update voegt een online modus, twee nieuwe Lancia's en diverse tracks in Zweden toe! Al dat moois is te zien in de releasetrailer die een vrij herkenbaar GTA 6-tintje kent.

Altijd al naar Zweden willen afreizen, maar lijkt het je gewoon te koud? Check dan even Assetto Corsa Rally 0.7. De update is namelijk flink van omvang. Zo is het nu mogelijk om achter het stuur van de gloednieuwe twincharged Lancia Delta S4 Group B 1986 en Lancia Delta S4 Evo2 Italtecnica 2021 te kruipen. Dat doe je in de nieuwe Online Rally Weekend-multiplayermodus. In deze modus kunnen zestien spelers een aantal zelf samengestelde rallies onder zelfgekozen omstandigheden uitrijden.

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De grootste toevoeging komt echter in de vorm van Rally Sweden, waarvoor dertig kilometer aan wegdek met een laser is ingescand. Hierbij gaat het om de locaties Vargåsen en Fredriksberg, die gezamenlijk veertien trackvarianten opleveren. Met deze tracks wordt Assetto Corsa Rally weer iets completer. Want naast Zweden reizen we ook af naar Frankrijk, Monaco, Griekenland, Wales en Italië (Livigno). Tevens voert update 0.7 verbeteringen door in de physics en forcefeedback. Daarnaast kunnen we ook aan de slag met de controllerbesturing, wat natuurlijk volledig genegeerd wordt door de puristen.

Assetto Corsa Rally 0.7 is nu beschikbaar als download op pc.