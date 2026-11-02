At Dead of Night 2 brengt viralnachtmerrie terug in nieuwe vorm

At Dead of Night wist in 2020 flink indruk te maken. De FMV-game werd ook door ons op stream gespeeld en wist Eilish destijds de stuipen op het lijf te jagen. De game groeide dan ook al snel tot een succes, en waar succes is, kan een vervolg niet uitblijven. Met een teaser laat ontwikkelaar Baggy Cat dan ook weten dat At Dead of Night 2: The Great Hugo spoedig verschijnt.

In dit vervolg reizen we, om de een of andere reden, wederom af naar de omgeving van het Sea View Hotel. Hoofdrolspeelster Maya heeft stalker Jimmy weten te overleven. Toch knaagt er iets bij Maya. Bepaalde vragen blijven namelijk onbeantwoord. Maar dan herinnert Maya zich de 'Ghost Box', een apparaatje waarmee Maya met de overledenen in het hotel kon praten. Op een online veiling treft ze een vergelijkbaar apparaat aan, maar helaas is deze kaduuk. Gelukkig weet oud bondgenoot Quinn haar richting de maker te wijzen. Deze uitvinden woont op steenworp afstand van de Sea Side Hotel in een gigantisch landgoed. En dus gaat Maya erop uit. Of dat zo verstandig is, is nog maar de vraag.

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In At Dead of Night, en daarmee vermoedelijk ook in deze opvolger, dien je een stalker continu te ontwijken. In het origineel deed je dat in een hotel, waar Jimmy je continu op de hielen zat. Het unieke aan deze game is dat At Dead of Night volledig in FMV is, waardoor de personages, en vooral Jimmy, werkelijk angstaanjagend en vooral levensecht zijn.

Wanneer At Dead of Night 2: The Great Hugo verschijnt en op welke devices dat gaat zijn, is vooralsnog onbekend.