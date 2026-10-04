Avengers: Doomsday-poster showt Doom en Latverian Witches
Dit weekend kunnen Comic-Con-liefhebbers genieten van Comic-Con Málaga. Een Comic-Con komt natuurlijk altijd gepaard met popcultuurnieuws en zo ook deze editie. Marvel onthult tijdens de beurs namelijk een nieuwe poster van Avengers: Doomsday. Uiteraard staan Doctor Doom en zijn Latverian Witches in de spotlight.
Mocht je een daadwerkelijke blik op Doctor Doom en zijn Latverian Witches willen werpen, dan ga je die op onderstaande poster helaas niet krijgen. In het beeldmateriaal zien we Victor von Doom en drie Latverian Witches. Het drietal bestaat uit trouwe onderdanen van de superschurk, maar welke rol zij in de film gaan vervullen, is vooralsnog onbekend. Sterker nog, we weten niet eens welke personages er onder de gewaden schuilgaan. Theorieën doen echter wel de ronde. Zo zijn er fans die denken dat personages zoals Wanda Maximoff en Clea uit Doctor Strange in the Multiverse of Madness achter de maskers schuilgaan.
Vooralsnog blijft het echter bij theorieën en houdt Marvel lekker de lippen stijf op elkaar. Wie hoop jij achter het masker en in de gewaden van de Latverian Witches te zien? Laat het weten in de comments. Op 18 december komen we er in ieder geval achter. Op dat moment is het namelijk Doomsday en kunnen we met z'n allen naar de bioscoop voor Marvel's Avengers: Doomsday.
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Ik denk een Agatha een Wanda en dan misschien Lady Death maar als het goed is is er maar 1 van haar in de multiverse.
In Agatha All Along was ze wel achter Billy aan het aangaan voor "Stolen life" en dat lijkt ook het motto van Doom.
Wanda is misschien een versie van haar die wel wild genoeg ging om haar kinderen terug te krijgen en dus revenge wil op de varianten die wel gelukkig kunnen leven.
Agatha is gwn een b*** dus zou het doen voor de fatoe (En mogelijk dr kind terug ofzo)
Ik ga er niet voor naar de bios, we kunnen inmiddels wel dromen hoe deze film qua verhaal gaat.
Ik ga liever voor een wat origineler verhaal
Nog steeds ben ik van mening dat ze met de aankondiging niet gelijk hadden moeten onthullen dat RDJ doom zou spelen.
Chris Evans als Captain America terugkeer had gekund, maar dat er nu hele stille geheimen en hints werden gegeven wie Doctor Doom zou gaan spelen. Dat het internet nu gek zou worden omdat ze denken te weten wie er achter het masker schuil gaat.
Dit was echt de grootste gemiste kans van marvel om de grootste hype ooit te creëren
Las net even door wat ik hiervoor moet kijken om deze film te kunnen kijken, denk niet dat ik dat redt 😅Tenzij ik morgen ontslagen wordt of in een cel beland met een tv met daarop alleen Disney+ , dan zit ik de 18e gewoon in de bioscoop natuurlijk 👌🏻.
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