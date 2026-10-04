Avengers: Doomsday-poster showt Doom en Latverian Witches

Dit weekend kunnen Comic-Con-liefhebbers genieten van Comic-Con Málaga. Een Comic-Con komt natuurlijk altijd gepaard met popcultuurnieuws en zo ook deze editie. Marvel onthult tijdens de beurs namelijk een nieuwe poster van Avengers: Doomsday. Uiteraard staan Doctor Doom en zijn Latverian Witches in de spotlight.

Mocht je een daadwerkelijke blik op Doctor Doom en zijn Latverian Witches willen werpen, dan ga je die op onderstaande poster helaas niet krijgen. In het beeldmateriaal zien we Victor von Doom en drie Latverian Witches. Het drietal bestaat uit trouwe onderdanen van de superschurk, maar welke rol zij in de film gaan vervullen, is vooralsnog onbekend. Sterker nog, we weten niet eens welke personages er onder de gewaden schuilgaan. Theorieën doen echter wel de ronde. Zo zijn er fans die denken dat personages zoals Wanda Maximoff en Clea uit Doctor Strange in the Multiverse of Madness achter de maskers schuilgaan.

Vooralsnog blijft het echter bij theorieën en houdt Marvel lekker de lippen stijf op elkaar. Wie hoop jij achter het masker en in de gewaden van de Latverian Witches te zien? Laat het weten in de comments. Op 18 december komen we er in ieder geval achter. Op dat moment is het namelijk Doomsday en kunnen we met z'n allen naar de bioscoop voor Marvel's Avengers: Doomsday.