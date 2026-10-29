BAKUDO is een heel intensieve animeversie van trefbal

Onder het motto 'unieke combinaties die je niet zag komen' stellen we je vandaag BAKUDO voor. Hou je van anime, middelbare scholen, balsporten en intensieve baasgevechten? Lees dan even mee...

BAKUDO omschrijft zichzelf als een 'boss-rush actiegame' waarbij scifi schooldrama en intensieve balsport met elkaar worden gecombineerd. Ja, die zin heb je correct gelezen! Je speelt als Yuria, een studente aan de BAKUDO Academie. Het is haar missie om, binnen een tijdspanne van tien dagen, beter te worden dan de beste leerlingen van de school. De 'combat' verloopt middels een soort trefbal, waarbij je je tegenstanders schade toebrengt door ze te raken met ballen. Terwijl moet je, uiteraard, Persona-gewijs sociale banden opbouwen met de andere leerlingen op de school. Bekijk hier alvast een trailer.

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BAKUDO verschijnt ergens in 2027 voor de Switch 2 en pc (Steam).