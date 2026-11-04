Bill & Ted's Excellent Adventure krijgt een eigen arcadegame
Keanu Reeves en Alex Winter keren (een soort van) terug als de excellent dudes Bill & Ted. Het duo maakt namelijk een opwachting in Bill & Ted's Excellent Adventure: Arcade, een sidescrolling beat 'em up waarin je een reis door de tijd maakt. De game staat gepland voor een release op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.
Mocht je Bill & Ted's Excellent Adventure nooit hebben gezien, dan adviseer ik je ten zeerste om deze eens te kijken. In de film uit 1989, en daarmee dus ook deze game, reist het duo door de tijd om kennis op te doen voor een aankomend geschiedenisproefwerk. De metalheads komen hierdoor in aanraking met historische figuren, maar zoals verwacht loopt dat volledig in de soep. Toch staat positiviteit centraal, want de dudes staan bekend om hun inspirerende mantra: "Be Excellent to Each Other".
Bill & Ted's Excellent Adventure: Arcade bevat lokale co-opgameplay, de stemmen van Keanu Reeves en Alex Winter uit de film en natuurlijk het verhaal dat we kennen uit het bronmateriaal. In totaal moet de game vijftien levels bevatten waarin we in aanraking komen met figuren zoals Napoleon en Beethoven. Om deze de tijdreismachine in te lokken, dien je ze echter te overtuigen. Dat doe je door diverse minigames te voltooien.
Ontwikkelaar Art of Play is momenteel bezig met het opzetten van een crowdfundingcampagne voor de game. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is het mogelijk om je in te schrijven voor updates over het project via de link in de bron. De daadwerkelijke crowdfunding op BackerKit gaat pas in februari 2027 van start. Steun je de ontwikkeling, dan zijn er diverse beloningen te krijgen op basis van de inleg.
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Welke film van dit tijdperk krijgen we hierna als game?
Haha, grappig! Ken de films heel goed - heerlijke flauwe humor en een rol van Keanu die eigenlijk helemaal niet bij hem past, maar dat maakt het juist zo lekker fout. Nog leuker natuurlijk: ze hebben onlangs nog een soort van reünie gehad in de vorm van: Bill & Ted Face the Music uit 2020.
Het is nu nog wachten op een Austin Powers-game!
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