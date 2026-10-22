Capcom-lek treft gegevens van ruim 11 miljoen accounts

Een datalek bij Capcom heeft de gegevens van ruim 11,7 miljoen Capcom ID-accounts blootgelegd. De uitgever meldt dat creditcardgegevens buiten schot zijn gebleven, maar e-mailadressen en andere gegevens zijn wel buitgemaakt.

Capcom ontdekte het datalek deze week en stelt vast dat iemand van buiten het bedrijf toegang kreeg tot de gegevens van 11.774.247 accounts. Een Capcom ID is een gratis account dat spelers nodig hebben voor online functies van bepaalde games, waaronder Street Fighter 6. De buitgemaakte gegevens bestaan onder meer uit e-mailadressen en informatie over het gebruik van accounts. Denk aan het moment waarop een account is aangemaakt, de laatste keer dat iemand inlogde, het aantal aanmeldingen en het IP-adres van de laatste login. Bij 43 accounts kreeg de aanvaller ook toegang tot de geboortedatum, het geslacht, het land of de regio en de bijnaam van de gebruiker. Volgens Capcom zijn wachtwoorden die spelers zelf hebben ingesteld niet buitgemaakt. Toch kon de aanvaller de wachtwoorden van 196 accounts zonder toestemming wijzigen. Capcom heeft deze wachtwoorden inmiddels opnieuw ingesteld om te voorkomen dat de aanvaller de accounts overneemt.

Capcom meldt dat er geen creditcardgegevens zijn getroffen. De meeste spelers kunnen hun Capcom ID dan ook blijven gebruiken zoals ze gewend zijn. De uitgever neemt wel contact op met gebruikers van wie de gegevens zijn ingezien. Het bedrijf zegt de zaak serieus te nemen en onderzoekt hoe de aanval kon plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten wil Capcom maatregelen nemen om een nieuw datalek te voorkomen en de beveiliging te verbeteren. Het is niet de eerste keer dat Capcom met een grote datadiefstal te maken krijgt. In november 2020 werd Capcom getroffen door een ransomware-aanval. Daarbij werden honderdduizenden stukken persoonlijke informatie buitgemaakt, waaronder namen en adressen van klanten en voormalige medewerkers.

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Capcom heeft beloofd nieuwe informatie te delen als het onderzoek daar aanleiding toe geeft. Hopelijk leidt dat niet alleen tot meer duidelijkheid over deze aanval, maar ook tot betere bescherming van de gegevens van spelers.