Charlie Cox duikt op in onaangekondigde Sega-game
Charlie Cox heeft blijkbaar de smaak te pakken. De acteur, vooral bekend als Matt Murdock in Daredevil, heeft bevestigd dat hij meewerkt aan een nog onaangekondigde game van Sega.
Cox vertelde tijdens New York Comic-Con 2026 aan IGN dat hij zijn opnames voor het project inmiddels heeft afgerond. Veel wilde hij nog niet kwijt, behalve dat de game nog geen naam heeft en dat het om een Sega-project gaat. Volgens Cox was het leuk om te doen, maar ook zwaar werk. Gameperformance is volgens hem duidelijk “een heel andere baan”. De acteur deelde ook een opvallend detail over zijn eerste opnamedag. Het team zou er blijkbaar vanuit zijn gegaan dat Cox Amerikaans was, terwijl hij zelf gewoon met zijn Engelse accent binnenkwam. Dat leverde een vrij ongemakkelijk moment op, want vervolgens moest hij volgens eigen zeggen ongeveer veertig uur aan dialogen opnemen in een Amerikaans accent.
Daarmee weten we nog steeds weinig over de game zelf, maar het lijkt wel om een flinke rol te gaan. Veertig uur aan opnames is niet bepaald een bijrolletje dat je even tussen twee scènes door inspreekt. Sega heeft het project zelf nog niet aangekondigd, dus een titel, genre, platformen en releasedatum ontbreken voorlopig nog. Cox heeft inmiddels al bewezen dat hij prima in games past. In Clair Obscur: Expedition 33 speelde hij Gustave, een rol waarvoor hij veel lof kreeg van spelers.
Welke Sega-game dit precies wordt, blijft dus nog even gissen. De uitgever heeft verschillende projecten op de planning staan, maar omdat Cox aangeeft dat de game nog geen naam heeft, lijkt het niet meteen om een al aangekondigde titel te gaan. Voorlopig weten we vooral één ding: ergens bij Sega is een game in ontwikkeling met een Amerikaans klinkende Charlie Cox en dat is toch genoeg om nieuwsgierig van te worden.
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