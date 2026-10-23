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Daft Punk betreedt de LEGOverse met iconische Alive 2007-set

Door Rudy Wijnberg
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Geen gaming, maar wel leuk. Daft Punk is spoedig onderdeel van de LEGOverse. Dat kondigt LEGO aan met een trailer waarin we niet alleen twee minifigs van Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo zien, maar ook kunnen genieten van Human After All en Voyager.

Een Vader-en-zoonduo heeft met idee 'Robotrock' 10.000 stemmen verzameld via LEGO Ideas, een initiatief waarbij LEGO hulp van de community inschakelt. In het idee opperen de ontwerpers dat er een Daft Punk-set moet verschijnen van de iconische 2007 'Alive'-stage waarin het dj-duo zijn sets draaide. Dat idee gaat spoedig werkelijkheid te worden, want LEGO bevestigt nu met de trailer dat de Alive-piramide van Daft Punk komt te verschijnen. Dat niet alleen, LEGO gaat een bredere samenwerking met Daft Punk aan, maar wat dat precies betekent, ontdekken we pas in 2027.

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Bron: LEGO
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2824 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar 🕷️Monojaxx🎃
🕷️Monojaxx🎃
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Wat een fantastische act was dit. Volgde ze al vanaf het prille begin. Later kwam ik erachter dat bijna alle gebruikte samples in hun muziek ‘geleend’ waren van andere muziekanten (maar welke artiesten deden/doen dat niet?!). Maar desalniettemin hebben ze echte memorabele knallers gemaakt.

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Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Around the world around the woooooorld :P

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