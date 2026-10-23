Daft Punk betreedt de LEGOverse met iconische Alive 2007-set

Geen gaming, maar wel leuk. Daft Punk is spoedig onderdeel van de LEGOverse. Dat kondigt LEGO aan met een trailer waarin we niet alleen twee minifigs van Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo zien, maar ook kunnen genieten van Human After All en Voyager.

Een Vader-en-zoonduo heeft met idee 'Robotrock' 10.000 stemmen verzameld via LEGO Ideas, een initiatief waarbij LEGO hulp van de community inschakelt. In het idee opperen de ontwerpers dat er een Daft Punk-set moet verschijnen van de iconische 2007 'Alive'-stage waarin het dj-duo zijn sets draaide. Dat idee gaat spoedig werkelijkheid te worden, want LEGO bevestigt nu met de trailer dat de Alive-piramide van Daft Punk komt te verschijnen. Dat niet alleen, LEGO gaat een bredere samenwerking met Daft Punk aan, maar wat dat precies betekent, ontdekken we pas in 2027.