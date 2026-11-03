Duck Side of the Moon vliegt deze maand ook naar PS5

Alle eendjes zwemmen sinds kort in de ruimte, want eerder dit jaar verscheen de knusse avonturengame Duck Side of the Moon voor pc en Switch. Nu gaan de eendjes echter een nieuwe horizon opzoeken.

De Nederlandse ontwikkelaar Starbrew Games heeft namelijk aangekondigd dat de game later deze maand ook naar de PlayStation 5 zal komen. Tegelijk wordt ook de 'Homegrown'-update op de game losgelaten: deze gratis update voegt nieuwe avonturen, tuinmogelijkheden en opties voor je ruimteschip aan de game toe. Bekijk een korte trailer ter gelegenheid van de update hieronder:

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Duck Side of the Moon is nu te spelen op pc en Switch, de PS5-versie verschijnt op 17 november.