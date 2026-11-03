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Duck Side of the Moon vliegt deze maand ook naar PS5

Door Simon Verbeke
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Alle eendjes zwemmen sinds kort in de ruimte, want eerder dit jaar verscheen de knusse avonturengame Duck Side of the Moon voor pc en Switch. Nu gaan de eendjes echter een nieuwe horizon opzoeken.

De Nederlandse ontwikkelaar Starbrew Games heeft namelijk aangekondigd dat de game later deze maand ook naar de PlayStation 5 zal komen. Tegelijk wordt ook de 'Homegrown'-update op de game losgelaten: deze gratis update voegt nieuwe avonturen, tuinmogelijkheden en opties voor je ruimteschip aan de game toe. Bekijk een korte trailer ter gelegenheid van de update hieronder:

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Duck Side of the Moon is nu te spelen op pc en Switch, de PS5-versie verschijnt op 17 november.

Bron: Starbrew Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 398 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Duck Side of the Moon
Duck Side of the Moon

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Starbrew Games

Uitgever

Starbrew Games

Release

7 mei 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
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