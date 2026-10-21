EA Sports Fight Night maakt na vijftien jaar eindelijk comeback

Tijd voor een vreugdedansje. Electronic Arts kondigt namelijk aan dat EA Sports Fight Night een comeback maakt. De boksfranchise van EA is inmiddels 15 jaar afwezig, maar daar komt dus hopelijk spoedig een einde aan.

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Alles in mij wil dit bericht op breaking zetten, maar gezien de niche doe ik dat maar niet. EA kondigt namelijk terugkeer van Fight Night aan. De game staat bekend om zijn intense boksactie waarin we middels de thumbsticks rake tikken uitdelen. Het eerste deel binnen de franchise kwam in 2004 te verschijnen, maar het toppunt is toch echt Fight Night Round 3, een historische game voorzien van prachtige visuals (voor die tijd) en spectaculaire actie. In 2011 vierde de serie zijn zwanenzang met Fight Night Champion. Op X is echter een nieuw verified profiel verschenen met de naam EA Sports Fight Night, dat met de volgende tekst een terugkeer aankondigt:

“To everyone who stayed in our corner:

Fight Night is coming back. 🥊♥️”

Zit jij te wachten op een nieuw deel in EA's Fight Night-franchise? Laat het weten in de reacties!