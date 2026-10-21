Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

ID@Xbox Fall 2026

EA Sports Fight Night maakt na vijftien jaar eindelijk comeback

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Tijd voor een vreugdedansje. Electronic Arts kondigt namelijk aan dat EA Sports Fight Night een comeback maakt. De boksfranchise van EA is inmiddels 15 jaar afwezig, maar daar komt dus hopelijk spoedig een einde aan.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Alles in mij wil dit bericht op breaking zetten, maar gezien de niche doe ik dat maar niet. EA kondigt namelijk terugkeer van Fight Night aan. De game staat bekend om zijn intense boksactie waarin we middels de thumbsticks rake tikken uitdelen. Het eerste deel binnen de franchise kwam in 2004 te verschijnen, maar het toppunt is toch echt Fight Night Round 3, een historische game voorzien van prachtige visuals (voor die tijd) en spectaculaire actie. In 2011 vierde de serie zijn zwanenzang met Fight Night Champion. Op X is echter een nieuw verified profiel verschenen met de naam EA Sports Fight Night, dat met de volgende tekst een terugkeer aankondigt:

“To everyone who stayed in our corner:
Fight Night is coming back. 🥊♥️”

Zit jij te wachten op een nieuw deel in EA's Fight Night-franchise? Laat het weten in de reacties!

Bron: EA Sports
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2810 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Fight Night (2026)
Fight Night (2026)

Ontwikkelaar

EA Sports

Uitgever

Electronic Arts

Release

-

Platforms

-
Lees meer
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

"Alles in mij wil dit bericht op breaking zetten, maar gezien de niche doe ik dat maar niet." - Schandalig dit. Gelijk niet meer de #1 voor mij op GL. 😜

En geweldig nieuws!! Kan ik eindelijk fight night champion verkopen en op de huidige systemen knokken..... Mits de game ook maar een beetje in de buurt van FN champion komt, natuurlijk 🤔

0
Avatar Applemooze
Applemooze
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Bareknuckle fights!! Als ze die er weer in zetten..

0
Avatar Flierefluiter
Flierefluiter
lvl2 Journey Awaits!
3 uur geleden

Wat ontzettend gaaf zeg! De enige sportgames die ik als kleine jongen heb gespeeld!

0
Avatar Jinx
Jinx
lvl3 XP Farmer
3 uur geleden

Ja vet! Was altijd wel fan van deze games. Laatst champion nog even gedaan. Goed dat dit terug komt, ook al is het niet voor iedereen!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Ben benieuwd vind ik leuker dan de UFC games.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord