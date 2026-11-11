Een nieuwe muizensoort in het wild gespot: De GXTrust Volyx

Het wordt weer kouder buiten en als dat iets uitlokt, dan is het wel een massamigratie van muizen. Bosmuizen, veldmuizen en uiteraard de Mus musculus - oftewel de huismuis - zoeken collectief logies in ons onderkomen. Maar sinds kort meldt zich een nieuw soort: de Volyx. Een zeer welkome muizensoort, gezien het om een lichtgewicht gaming muis van GXTrust gaat.

De GXTrust Volyx Ultra-Lightweight Tri-Mode Gaming Mouse - zoals het beestje bij volle naam heet - is toegespitst (haha… spits) op de budgetbewuste, competitieve gamer met een voorkeur voor lichtgewicht over al het andere. Met een gewicht van 67 gram is de Volyx dan ook lichter dan menig volgevreten knaagdier.

Qua specs en prestatie geeft Trust aan dat het de Volyx heeft uitgerust met een Pixart 3311 optische sensor met een max cursorsnelheid van 12.000 dpi en Huano switches die zijn ontworpen om vijftig miljoen klikken mee te gaan. Het getal vijftig is bij de Volyx overigens populair, want ook de ingebouwde accu moet volgens Trust tot vijftig uur aan ononderbroken draadloos gebruik faciliteren, afhankelijk van je connectiviteitsmodus: 2,4GHz RF of Bluetooth

Trust

Ben je liever van de bekabelde variant? Dat kan ook. De Volyx valt met de meegeleverde kabel van 1,6 meter ook direct op je pc of laptop aan te sluiten. De competitieve gamer zweert daar meestal bij vanwege input lag, maar de 2,4GHz verbinding zou theoretisch gezien niet onder mogen doen. Waar het ook geen verschil in gaat maken is de polling rate. Die staat namelijk vast op 1000Hz.

Klinkt het als een muis die jij graag onderdak zou willen verschaffen in dit koude najaar? Dan zul je misschien ook blij worden van de lichtgewicht adviesprijs van €34,95. Toch wel lekker nu de dure maanden voor de deur staan.

De GXTrust Volyx is vanaf nu verkrijgbaar