Trek in een tranentrekker? Check dan hier de releasedatum-trailer van The Journey Home; een emotionele sidescroller van ontwikkelaar Joey's Entertainment. Wat deze titel extra bijzonder maakt? De ontwikkelaar bestaat uit een 'husband-and-wife' duo.

'Vind waarvoor je gekomen bent. Dit is jouw reis naar huis.' Met deze slogan moeten we het doen. The Journey Home wordt beschreven als een diep emotioneel en sfeervol sidescrolling avontuur, waarin spelers van jong naar oud gaan (en van oud naar jong) om het verloop van hun leven een plekje te kunnen geven. Je hoeft het gelukkig niet alleen te doen. Etherische vuurvliegjes, gigantische vogels en lichtgevende kwallen bieden houvast wanneer je het even niet meer weet en telekinetische krachten geven je de mogelijkheid om objecten in de wereld naar jouw wil te buigen, zodat je progressie kan boeken. Zie hieronder de game in actie:

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The Journey Home is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc via Steam.