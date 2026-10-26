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Eric Bauza, stem achter Bugs Bunny en Daffy Duck overleden

Door Patrick Lamers
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Afgelopen weekend is de Canadese stemacteur Eric Bauza op 46-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van hypertensieve hartziekte. Hij is vooral bekend van zijn rollen als Bugs Bunny en Daffy Duck in de Looney Tunes.

Stemacteur Eric Bauza is op 46-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van hypertensieve hartziekte. Dit nieuws heeft zijn familie in een bericht op het officiële instagram-account van Eric Bauza gedeeld. Bauza heeft in zijn carrière meerdere Emmy's gewonnen voor zijn acteerwerk in onder andere Looney Tunes. Hij sprak onder andere de stemmen in van Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Tweety, Marvin the Martian en Woody Woodpecker. Ook sprak hij de stem in van Rash in Battletoads uit 2020.

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Uiteraard wensen we de nabestaanden namens Gameliner veel sterkte.

Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 192 reviews 3083 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

46 jaar wat jong zeg! Voor mijn gevoel had die persoon al veel ouder moeten zijn.
Ik heb iedergeval genoten van zijn stem geweldige cartoon shows waren dat ❤️

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
9 uur geleden

Dat is heftig zeg. Ben met zijn stem opgegroeid

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
9 uur geleden

46... Zo jong, pijnlijk, sterkte aan de na bestaande.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
10 uur geleden

Zonde zo jong. Maar dan was hij dus wel de opvolger van iemand al, want Bugs Bunny en Daffy Duck etc zijn al een stuk ouder…

2
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