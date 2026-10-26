Eric Bauza, stem achter Bugs Bunny en Daffy Duck overleden
Afgelopen weekend is de Canadese stemacteur Eric Bauza op 46-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van hypertensieve hartziekte. Hij is vooral bekend van zijn rollen als Bugs Bunny en Daffy Duck in de Looney Tunes.
Stemacteur Eric Bauza is op 46-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van hypertensieve hartziekte. Dit nieuws heeft zijn familie in een bericht op het officiële instagram-account van Eric Bauza gedeeld. Bauza heeft in zijn carrière meerdere Emmy's gewonnen voor zijn acteerwerk in onder andere Looney Tunes. Hij sprak onder andere de stemmen in van Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Tweety, Marvin the Martian en Woody Woodpecker. Ook sprak hij de stem in van Rash in Battletoads uit 2020.
Uiteraard wensen we de nabestaanden namens Gameliner veel sterkte.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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46 jaar wat jong zeg! Voor mijn gevoel had die persoon al veel ouder moeten zijn.
Ik heb iedergeval genoten van zijn stem geweldige cartoon shows waren dat ❤️
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