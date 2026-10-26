Eric Bauza, stem achter Bugs Bunny en Daffy Duck overleden

Afgelopen weekend is de Canadese stemacteur Eric Bauza op 46-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van hypertensieve hartziekte. Hij is vooral bekend van zijn rollen als Bugs Bunny en Daffy Duck in de Looney Tunes.

Stemacteur Eric Bauza is op 46-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van hypertensieve hartziekte. Dit nieuws heeft zijn familie in een bericht op het officiële instagram-account van Eric Bauza gedeeld. Bauza heeft in zijn carrière meerdere Emmy's gewonnen voor zijn acteerwerk in onder andere Looney Tunes. Hij sprak onder andere de stemmen in van Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Tweety, Marvin the Martian en Woody Woodpecker. Ook sprak hij de stem in van Rash in Battletoads uit 2020.

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