EU presenteert wetsvoorstel ter bescherming van onlineconsumenten

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd dat ervoor moet zorgen dat consumenten van dezelfde rechten en bescherming voorzien zijn als offline.

De Digital Fairness Act (DFA) vormt een belangrijke update van de Europese regels voor consumentenbescherming. De manier waarop wij winkelen is door de flinke groei van e-commerce sterk veranderd. Het is daardoor makkelijker dan ooit om aan bepaalde producten te komen; dit gaat echter vaak ten koste van eerlijke handelspraktijken. Weloverwogen keuzes worden vaak tegengehouden door manipulatieve marketingtechnieken en verborgen kosten, stelt de Europese Commissie.

De voorstellen moeten ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om deze oneerlijke praktijken aan te pakken. Daarnaast heeft de Commissie een herziening van de Protection Cooperation Regulation (CPC) voorgesteld. Bij grootschalige zaken krijgt de Commissie dan meer bevoegdheden om rechtstreeks onderzoeken te doen en boetes op te leggen, die op kunnen lopen tot 6% van de jaarlijkse omzet van het bedrijf. Het resultaat moet betere consumentenbescherming en eerlijkere concurrentie voor bedrijven zijn. Naar verwachting besparen Europese consumenten 13,7 miljard euro per jaar.

Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen:

Een verbod op manipulatieve marketingtactieken (ook bekend als 'dark patterns') zoals valse beweringen dat een product bijna is uitverkocht en je er daarom snel bij moet zijn

Duidelijke en transparante prijzen, met name bij het gebruik van virtuele valuta en bij dynamische prijzen van evenementen. Bij een virtuele watchrij moeten de ondernemers de actuele prijs tonen.

Verslavende elementen die aanzetten tot kopen moeten door consumenten uit kunnen worden gezet.

Een verbod op pay-to-win en pay-to-progress voor minderjarigen

Transparantie over gesponsorde content en betaalde samenwerkingen door influencers.

Beperkingen op gepersonaliseerde advertenties die gericht zijn op minderjarigen of misbruik maken van gevoelige persoonsgegevens.

Eenvoudiger opzegbare abonnementen en contracten

Vooral verslavende elementen vallen op: volgens de voorstellen moeten gebruikers deze dus uit kunnen zetten. Hierbij gaat het met name om functies op sociale media die gebruikers aanmoedigen om eindeloos te scrollen, zoals het automatisch afspelen van video’s. De Commissie hoopt dat gebruikers door het introduceren van zo’n knop minder in de ban van het platform worden gehouden.

De voorstellen worden nu besproken door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.