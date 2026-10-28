Gameplay-reveal Tenjutsu toont Nintendo Switch 2-exclusiviteit

Deepnight Games, die de designer van Dead Cells aan boord heeft, toont de eerste gameplaybeelden van de roguelike-brawler Tenjutsu. Verder maakt de trailer een nieuwe releasewindow en exclusieve deal met Nintendo wereldkundig.

Gedurende de Nintendo Indie World Showcase kwam Tenjutsu aan bod. Devolver Digital slaat de handen ineen met Nintendo, want ze brengen Tenjutsu uit als een console-exclusieve titel voor de Switch 2. Verder wordt de releasewindow aangepast. De actiegame komt ergens volgend jaar te verschijnen. Allemaal leuk en aardig, maar hoe ziet deze actie er nou uit? Dat zie je hieronder in de gameplay-reveal van Tenjutsu. Deepnight Games noemt het 'rogue-jutsu', want naast de beat 'em up combat krijgen spelers toegang tot een groots arsenaal aan roguelike-items, waardoor elke run net anders eruit kan komen te zien. Daarnaast kan je vijanden hun 'getatoeëerde tanden' verzamelen om zo permanente voordelen te ontgrendelen. Progressie gaat dus, zoals we van het genre kennen, stapsgewijs.

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Tenjutsu is beschikbaar in 2027 voor de pc en Nintendo Switch 2.