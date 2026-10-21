Gerucht: Aankomende Xbox Helix kan 1.800 dollar kosten

Fortune Magazine heeft een uitgebreid portret over Xbox-CEO Asha Sharma gepubliceerd. In de special is te lezen hoe een non-gamer functioneert in een gamingbedrijf, maar wordt ook gekeken naar de toekomst van de Xbox. Zo geeft het tijdschrift te kennen dat bij Xbox intern wordt gesproken over de Xbox Helix, die de consument naar verluidt tussen $1.200 en $1.800, omgerekend zo'n €1.050 en €1.600, gaat kosten.

De Xbox Helix gaat prijzig worden. Dat is een ding dat zeker is. In het artikel van Fortune wordt vooral gekeken naar de weg vooruit. Waar Phil Spencer Xbox benaderde vanuit een gamingperspectief, benadert Sharma Xbox vanuit een zakelijk perspectief. Het tijdschrift claimt echter te hebben gehoord dat er bij Xbox wordt gesproken over een omgerekend prijskaartje van maximaal €1.600 voor de aankomende console van Xbox. Tenminste, zolang Xbox ervoor kiest om de hardware niet te subsidiëren. Het zou hierbij specifiek gaan om de klassieke console. In dezelfde special kan namelijk gelezen worden dat Xbox werkt aan twee varianten van de Xbox Helix, bestaande uit een handhelddevice en een klassieke console voor in de woonkamer.

Over die twee consoles wordt vermeld dat verschijnen op verschillende momenten. Hierbij zou de handheldversie van de Helix gepland staan voor een release in Q4 van 2027. De klassieke console laat langer op zich wachten. Die zou namelijk in Q4 van 2028 moeten verschijnen. Het was echter even de vraag of die handheld wel zou verschijnen. Later in de special wordt namelijk gesproken over het besturingssysteem van de handheld. Hierbij zou Microsoft pushen op een uitgeklede versie van Windows Home, maar is Xbox voornemens een eigen OS te implementeren. Deze discussie zou zo uit de hand zijn gelopen dat een Xbox-topman zou hebben gedreigd om het hele handheldproject te annuleren indien deze niet zijn of haar zin kreeg.

Wie Fortune precies van deze informatie heeft voorzien, is niet helemaal duidelijk. In het artikel wordt gesproken over mensen die op de hoogte zijn van de Xbox-strategie. Afijn, zou jij 1.600 piek overhebben voor een console? Laat het weten in de reacties!