Gerucht: Aankomende Xbox Helix kan 1.800 dollar kosten
Fortune Magazine heeft een uitgebreid portret over Xbox-CEO Asha Sharma gepubliceerd. In de special is te lezen hoe een non-gamer functioneert in een gamingbedrijf, maar wordt ook gekeken naar de toekomst van de Xbox. Zo geeft het tijdschrift te kennen dat bij Xbox intern wordt gesproken over de Xbox Helix, die de consument naar verluidt tussen $1.200 en $1.800, omgerekend zo'n €1.050 en €1.600, gaat kosten.
De Xbox Helix gaat prijzig worden. Dat is een ding dat zeker is. In het artikel van Fortune wordt vooral gekeken naar de weg vooruit. Waar Phil Spencer Xbox benaderde vanuit een gamingperspectief, benadert Sharma Xbox vanuit een zakelijk perspectief. Het tijdschrift claimt echter te hebben gehoord dat er bij Xbox wordt gesproken over een omgerekend prijskaartje van maximaal €1.600 voor de aankomende console van Xbox. Tenminste, zolang Xbox ervoor kiest om de hardware niet te subsidiëren. Het zou hierbij specifiek gaan om de klassieke console. In dezelfde special kan namelijk gelezen worden dat Xbox werkt aan twee varianten van de Xbox Helix, bestaande uit een handhelddevice en een klassieke console voor in de woonkamer.
Over die twee consoles wordt vermeld dat verschijnen op verschillende momenten. Hierbij zou de handheldversie van de Helix gepland staan voor een release in Q4 van 2027. De klassieke console laat langer op zich wachten. Die zou namelijk in Q4 van 2028 moeten verschijnen. Het was echter even de vraag of die handheld wel zou verschijnen. Later in de special wordt namelijk gesproken over het besturingssysteem van de handheld. Hierbij zou Microsoft pushen op een uitgeklede versie van Windows Home, maar is Xbox voornemens een eigen OS te implementeren. Deze discussie zou zo uit de hand zijn gelopen dat een Xbox-topman zou hebben gedreigd om het hele handheldproject te annuleren indien deze niet zijn of haar zin kreeg.
Wie Fortune precies van deze informatie heeft voorzien, is niet helemaal duidelijk. In het artikel wordt gesproken over mensen die op de hoogte zijn van de Xbox-strategie. Afijn, zou jij 1.600 piek overhebben voor een console? Laat het weten in de reacties!
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Als ik Sony en Microsoft zou zijn, zou ik gewoon lekker wachten met deze consoles. Dit heeft gewoon geen zin, of ze moeten bereid zijn er flink op toe te geven en dus te subsidiëren.
De release van de PS5 heeft bewezen dat mensen bereid zijn ongeveer het dubbele te betalen van de retailprijs aan scalpers. Met een subsidie vanuit Sony en Microsoft zal dit ook weer gaan gebeuren.
Ik vraag me zelfs af hoe de gamingindustrie er over 2 a 3 jaar uitziet. Welke ontwikkelaar gaat zonder investering van Sony of Microsoft alleen een dure game ontwikkelen exclusief voor het nieuwste platform? Niemand is zo gek lijkt me.
De hele industrie gaat in elkaar storten als het zo doorgaat
We hebben de Ps6 en Xbox Helix helemaal niet nodig met deze prijzen. Huidige generatie consoles volstaan nog prima voor de komende 5 jaar.
Neen, 1600€ geef ik niet aan een console. En ja een iets wat krachtige gaming pc kost meer, maar consoles zijn tot aan het begin van deze generatie altijd een relatief betaalbare manier geweest om te gamen waardoor een groot deel sporadische gamers een console in huis hebben staan en met zo'n prijzen gaan er vermoedelijk toch veel gamers afhaken.
Met de huidige prijzen in het achterhoofd zou het me niet verbazen dat de volgende generatie stinkduur gaat zijn, maar ik hoop nog altijd dat de volgende generatie nog enkele jaren op zich laat wachten in de hoop dat al die RAM prijzen enzo fiks zijn gedaald. Hoop doet leven.
Ik ben voorlopig nog content met de Switch 2 en in zekere mate ook met de PS5. De overstap van SNES/SEGA naar PS1/N64 was mega, vervolgens naar PS2/Xbox/NGC was een behoorlijke qua graphics etc., daarna werd online gamen en HD echt een ding. Die stap vond ik ook nog wel groots. Daarna is er in mijn optiek niet veel meer veranderd, behalve wat betere graphics en performance, maar als je mij een game met N64 graphics geef, dan zit ik er binnen twee minuten weer in. Kortom: laat die nieuwe generatie lekker wachten tot 2038 ofzo en maak een echte stap.
We gaan het zien. Voorlopig zit ik nog wel goed met de series x. Als ik zie wat die console er nog kan uit pompen qua graphics is het meer dan prima.
De Playstation 4 was voor mij de laatste grote console aankoop die ik kan rechtvaardigen. Heb een ps5 staan maar die kan ik eigenlijk al niet echt rechtvaardigen met de hoeveelheid games die ik er op speel en die niet op de switch 2 kunnen. Als de volgende generatie echt zo duur gaat zijn blijf ik lekker bij m'n switch 2, steam deck en mid-range game pc voor oudere games en indies. Ps6 kwam er sowieso niet vanwege de no disc dus ik keek naar Xbox, maar deze prijzen zijn absurd
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