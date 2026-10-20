Gerucht: "Alleen RAM en NAND PlayStation 6 kosten al $680"

Mocht je nog steeds de ijdele hoop hebben dat de PlayStation 6 een enigszins betaalbare console gaat worden, dan hebben we mogelijk slecht nieuws. Volgens leaker KeplerL2 gaat alleen het werkgeheugen en de opslag van Sony’s volgende console al over de zeshonderd euro kosten, wat de geruchten rondom een prijskaartje van €1000+ aardig aanwakkert.

Mocht het je ontgaan zijn, computercomponenten zijn tegenwoordig taffesduur. Waar je vroeger voor een honderdje of twee je pc helemaal kon uitdossen met lekker wat DDR5 werkgeheugen en een paar terabyte aan opslag ook nog goed te betalen was, moet je nu bijna een nier verkopen om het nog te kunnen bekostigen. Zonder met de beschuldigende vinger te wijzen, willen we wel even twee letters benoemen: A.I. Oh nee… S.I. (sorry DJT)

Maar die stijgende hardwareprijzen beginnen dus aardig hun tol te eisen, ook in consoleland. Want ja, daar gaan ook gewoon diezelfde chips in, mocht je het niet weten. Het heeft in het verleden al geleid tot een duurder uitpakkende Steam Machine, prijsstijgingen bij current-gen consoles en twijfel rondom de volgende generatie XBOX en PlayStation hardware. Maar op NeoGAF weerhoudt dat mensen er niet van om er lustig op los te discussiëren. Daar keuvelt men namelijk behoorlijk extensief over de specs van de PlayStation 6, een discussie waar leaker KeplerL2 dus aan deelneemt.

Het is uiteindelijk een discussie die men volledig moet baseren op ‘ifs and buts’, gezien PlayStation zelf nog helemaal niks heeft losgelaten over de specificaties die men voor ogen heeft. Toch denkt KeplerL2 het aan te durven om er een guesstimate op los te laten op het gebied van opslagcapaciteit en werkgeheugen, waarbij hij tot de conclusie komt dat Sony daar al $680 aan moet spenderen. Tel daarbij op dat er ook nog dingen als een mobo, PSU, CPU en GPU moeten en je komt al snel tot de conclusie dat de prijs van de PlayStation 6 eigenlijk onder geen enkel beding onder de €1000 uit kan vallen.

Maar goed, dat weten we pas zeker zodra Sony de kogel door de kerk jaagt, wat voorlopig nog niet lijkt te gebeuren. Die lijken nog te moeten herstellen van het ‘No Disc, No Buy’ sentiment dat momenteel heerst. Oftewel, we houden het voor nu bij een gerucht.

Maar, zou jij meer dan duizend euro overhebben voor een console? Laat het gerust even weten in de comments.