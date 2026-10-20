Gerucht: "Alleen RAM en NAND PlayStation 6 kosten al $680"
Mocht je nog steeds de ijdele hoop hebben dat de PlayStation 6 een enigszins betaalbare console gaat worden, dan hebben we mogelijk slecht nieuws. Volgens leaker KeplerL2 gaat alleen het werkgeheugen en de opslag van Sony’s volgende console al over de zeshonderd euro kosten, wat de geruchten rondom een prijskaartje van €1000+ aardig aanwakkert.
Mocht het je ontgaan zijn, computercomponenten zijn tegenwoordig taffesduur. Waar je vroeger voor een honderdje of twee je pc helemaal kon uitdossen met lekker wat DDR5 werkgeheugen en een paar terabyte aan opslag ook nog goed te betalen was, moet je nu bijna een nier verkopen om het nog te kunnen bekostigen. Zonder met de beschuldigende vinger te wijzen, willen we wel even twee letters benoemen: A.I. Oh nee… S.I. (sorry DJT)
Maar die stijgende hardwareprijzen beginnen dus aardig hun tol te eisen, ook in consoleland. Want ja, daar gaan ook gewoon diezelfde chips in, mocht je het niet weten. Het heeft in het verleden al geleid tot een duurder uitpakkende Steam Machine, prijsstijgingen bij current-gen consoles en twijfel rondom de volgende generatie XBOX en PlayStation hardware. Maar op NeoGAF weerhoudt dat mensen er niet van om er lustig op los te discussiëren. Daar keuvelt men namelijk behoorlijk extensief over de specs van de PlayStation 6, een discussie waar leaker KeplerL2 dus aan deelneemt.
Het is uiteindelijk een discussie die men volledig moet baseren op ‘ifs and buts’, gezien PlayStation zelf nog helemaal niks heeft losgelaten over de specificaties die men voor ogen heeft. Toch denkt KeplerL2 het aan te durven om er een guesstimate op los te laten op het gebied van opslagcapaciteit en werkgeheugen, waarbij hij tot de conclusie komt dat Sony daar al $680 aan moet spenderen. Tel daarbij op dat er ook nog dingen als een mobo, PSU, CPU en GPU moeten en je komt al snel tot de conclusie dat de prijs van de PlayStation 6 eigenlijk onder geen enkel beding onder de €1000 uit kan vallen.
Maar goed, dat weten we pas zeker zodra Sony de kogel door de kerk jaagt, wat voorlopig nog niet lijkt te gebeuren. Die lijken nog te moeten herstellen van het ‘No Disc, No Buy’ sentiment dat momenteel heerst. Oftewel, we houden het voor nu bij een gerucht.
Maar, zou jij meer dan duizend euro overhebben voor een console? Laat het gerust even weten in de comments.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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PS6 gaat ook floppen dus als ik Sony was zou ik het eens overwegen.
Bijna elke game gaat komende 3, 4, misschien wel 5 jaar speelbaar zijn op PS5 want de PS6 achterban zal niet zo groot worden door omstandigheden (prijs, game aanbod) en dus verkoop je ook minder games. Dan heb je nog dat PS6 zonder discdrive zal verschijnen, dat jaagt velen al weg. Dan heb je ook dat PS5 maar een handjevol goede exclusives heeft gehad, dus waar zou je de PS6 dan voor willen? Het verschil tussen PS4 en PS5 was al niet meer zo groot, de PS5 was alleen veel sneller. Maar waar wil je dan met PS6 het verschil mee maken?
Ik denk dat je tot 2030 je huidige generatie consoles helemaal niet in hoeft te ruilen en daarna is het ook twijfelachtig.
Voorlopig nog niet, maar ik denk als je bij wilt blijven met de alle nieuwste toekomstige games, je niet anders kunt. Op een gegeven moment raakt de PS5(pro)/Xbox series X toch een keer achter op de ontwikkelingen.
Mensen kopen op dit moment al een ps5 pro voor 944 op amazon. Is helaas de nieuwe realiteot maar 1000+ consoles gaan zeker gebeuren.
Ik was denk ik te streng voor Stadia. Ik vind het toen maar niks, ook al kocht je een game, had je eigenlijk nog niks.
Over een paar jaar wanneer de nieuwere consoles allemaal +1000 euro zullen zijn, om van een goede pc helemaal niet te spreken, ga ik oo maar liever gewoon de nieuwste games via streamen doen. Daarvoor heb je alleen een goede verbinding nodig
De komende 5 jaar gaat alles nog op de Ps5 uitkomen.
Wie mooiere graphics wil gaat voor de Ps5 Pro en wie zich helemaal scheel wil betalen gaat voor de Ps5 Pro Pro a.k.a (PlayStation 6)
Gaat met deze prijzen lang duren voordat de massa de overstap naar Ps6 maakt dus zal nog lang alles ook op Ps5 uitkomen.
Het is echt een bijzondere tijd Als je nu ook al ziet waar de ps5 pro voor worden gekocht... Het is echt niet normaal meer. Dalijk word echt game alleen voor de rijke....
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