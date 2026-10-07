Gerucht: Sonic Mania-team werkt aan nieuwe Ape Escape

Volgens journalist Jeff Gerstmann staat er een wederkomst van Sony's klassieke franchise Ape Escape op de planning. Dit maakte hij bekend tijdens een aflevering van zijn podcast en hij wordt bijgestaan door de nieuwswebsite Video Games Chronicle (VGC).

Niemand minder dan het team achter de geliefde Sonic Mania-game en iets minder bekende titel Penny's Big Breakaway, oftewel Evening Star, zou verantwoordelijk moeten zijn voor het aanstaande project. Gerstmann claimt dat de game voorlopig nog niet uitkomt, maar dat Sony wel actief bezig is met het uitlenen van diens IP's om zo een bredere catalogus aan moderne games op te bouwen uit de eigen achtertuin. Het bedrijf achter PlayStation deed dit eerder een poosje terug door Everybody's Golf: Hot Shots uit te besteden aan Bandai Namco en lijkt dus verder te willen borduren op dit concept. Hoe de aankomende Ape Escape-game verder wordt vormgegeven, is nu nog niet bekend.

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