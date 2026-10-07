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Gerucht: Sonic Mania-team werkt aan nieuwe Ape Escape

Door Bram Noteboom
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Volgens journalist Jeff Gerstmann staat er een wederkomst van Sony's klassieke franchise Ape Escape op de planning. Dit maakte hij bekend tijdens een aflevering van zijn podcast en hij wordt bijgestaan door de nieuwswebsite Video Games Chronicle (VGC).

Niemand minder dan het team achter de geliefde Sonic Mania-game en iets minder bekende titel Penny's Big Breakaway, oftewel Evening Star, zou verantwoordelijk moeten zijn voor het aanstaande project. Gerstmann claimt dat de game voorlopig nog niet uitkomt, maar dat Sony wel actief bezig is met het uitlenen van diens IP's om zo een bredere catalogus aan moderne games op te bouwen uit de eigen achtertuin. Het bedrijf achter PlayStation deed dit eerder een poosje terug door Everybody's Golf: Hot Shots uit te besteden aan Bandai Namco en lijkt dus verder te willen borduren op dit concept. Hoe de aankomende Ape Escape-game verder wordt vormgegeven, is nu nog niet bekend.

Ape Escape gerucht game 2026

Zit jij te wachten op een nieuwe entree in deze langlopende franchise? Laat het ons weten!

Bron: VGC
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5622 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Ape Escape Move

Ontwikkelaar

Worldwide Studios

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

24 juni 2011

Platforms

PS3
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Reacties
Avatar Psychopill
Psychopill
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Heel vet! Lijkt mij leuk een Ape Escape in een modern jasje, volwassener verhaal en apen die het wat zachter en grappiger maken.

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Vet! Ik heb die aapjes altijd wel schattige mascottes gevonden. En die Sonic Mania studio weet wel hoe je een platformer moet maken

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Zie liever Jak and Daxter en Sly Cooper terugkomen. Al zijn er geruchten dat laatst genoemde terugkeert.

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
4 uur geleden

Tja… wat moet je er mee…

0
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