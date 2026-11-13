God of War Sons of Sparta onderweg naar PS4 met twee nieuwe gamemodi

God of War Sons of Sparta maakt zich op voor een PS4-release. Deze launch wordt bijgestaan door twee nieuwe gamemodi, waarin spelers opnieuw op de proef worden gesteld.

De actie-platformer kwam oorspronkelijk in februari 2026 voor de PS5 te verschijnen en de receptie was vrij gemiddeld te noemen. Zowel de pers als het gamende publiek vonden plezier in God of War Sons of Sparta, maar hadden ook genoeg feedback klaarstaan. Mega Cat Studios, de ontwikkelaar hoofdverantwoordelijk voor het project, heeft al meerdere updates uitgebracht, maar komt nu met een extra bijzondere feature-drop. Om te beginnen is God of War Sons of Sparta vanaf 16 november 2026 speelbaar op de PlayStation 4. Deze release gaat gepaard met twee nieuwe gamemodi. Hermes Mode geeft spelers officiele speedrun-tools om zo hun beste tijden bij te houden. Erebus Mode biedt daarentegen extra uitdaging in de combat, aangezien zowel je vijanden als jijzelf neergaan in één hit.

God of War Sons of Sparta is nu beschikbaar voor de PlayStation 5. Zie jij een bezoekje terug naar de game zitten?