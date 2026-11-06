GXTrust en THX slaan handen ineen voor spatial audio line-up

Het merk GXTrust staat bij velen nog steeds te boek als low budget. Niet slecht, maar zeker niet premium. Of dat terecht of onterecht is, laten we voor nu even in het midden. Maar wat we niet in het midden laten is de drive van de fabrikant om steeds dominanter te worden in hun segment. Hun recentelijk aangekondigde samenwerking met THX is daar een uitstekend voorbeeld van.

Door de handen ineen te slaan met het wereldberoemde - in 2016 door Razer overgenomen - merk THX, lijkt GXTrust te willen investeren in een premium geluidservaring. Daarbij lijkt het vooral interesse te hebben in diens expertise op het gebied van spatial audio. Met de groeiende vraag naar een immersieve audio experience hoopt GXTrust in 2027 aan die vraag te kunnen voldoen.

De CEO van Trust (Jeroen Hoogland) en THX (Tuyen Pham) zijn beiden verschrikkelijk in hun nopjes met deze samenwerking en als het resulteert in nog betere GXTrust headsets, zijn wij dat ook. Niet dat de huidige headsets niet goed zijn - zoals blijkt uit onze recentelijk verschenen review van de GXT 499 Forta headset - maar beter is natuurlijk altijd… tja… beter.

GXTrust verwacht in het eerste kwartaal van 2027 de eerste THX-gecertificeerde producten aan te kondigen. Het zal ons benieuwen of deze dan de boeken in gaan als de GXTHX-reeks. Bekt wel lekker...