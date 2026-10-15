inZOI nadert versie 1.0, DLC blijft gratis tot release

Het einde van de Early Access-periode van inZOI komt in zicht. Uitgever Krafton heeft tijdens de Galaxies Showcase een nieuwe gameplaytrailer getoond en bevestigt dat spelers de beschikbare DLC gratis kunnen spelen zolang de game in Early Access zit.

Sinds de start van de Early Access van inZOI in maart 2025 heeft de levenssimulatiegame flink wat nieuwe functies gekregen. Zo kunnen spelers hun Zois naar de middelbare school sturen, baby's en peuters opvoeden en verschillende beroepen uitoefenen, waaronder freelancewerk. Ook zijn er nieuwe activiteiten toegevoegd, zoals duiken en surfen. Met de nieuwe trailer laat Krafton zien hoe de game zich sinds de start heeft ontwikkeld. De makers richten zich nu op de volgende stap, de officiële release van versie 1.0. Daarbij ligt de nadruk op het verbeteren van de basis van de levenssimulatie. Ook de wereld van inZOI is uitgebreid. Met de gratis DLC Island Getaway kunnen spelers de tropische stad Cahaya bezoeken. Krafton stelt deze uitbreiding gratis beschikbaar tijdens Early Access als dank voor de feedback van spelers. Die feedback heeft geholpen om de game verder vorm te geven. In december staat nog een tweede DLC gepland, die draait om het najagen van roem. Ook deze uitbreiding is gratis te spelen tot de officiële release volgend jaar.

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Wanneer de Early Access-periode precies eindigt, is nog niet bekendgemaakt. Wel maakt Krafton duidelijk dat de game ergens volgend jaar haar 1.0 release moet krijgen. Spelers die inZOI nu aanschaffen, kunnen tijdens Early Access dus ook de beschikbare DLC spelen zonder daar extra voor te betalen.