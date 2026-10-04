Jagex kondigt RuneScape 4 aan tijdens RuneFest 2026

RuneFest 2026 is natuurlijk een feest voor alle RuneScape-spelers. Dit jaar was dat feestje echter beter dan ooit tevoren. Jagex heeft RuneScape 4 namelijk officieel aangekondigd met een flinke trailer.

RuneScape betreedt met RuneScape 4 het moderne tijdperk. Uiteraard hebben we onderhand RuneScape: Dragonwilds, maar dit vierde deel binnen de MMO-serie moet een terugkeer naar de roots worden, zij het natuurlijk wel in een nieuw jasje. In de aankomende MMO van Jagex verkennen we de wereld van Gielinor, waar naar verwachting weer talloze quests op ons wachten. Veel is er echter nog niet bekend over de game. We weten enkel dat RuneScape 4 op Unreal Engine draait en dat we pas in 2027 meer informatie kunnen verwachten.

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Wanneer RuneScape 4 verschijnt, is vooralsnog onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de platformen waarop de game speelbaar wordt.