Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Jagex kondigt RuneScape 4 aan tijdens RuneFest 2026

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

RuneFest 2026 is natuurlijk een feest voor alle RuneScape-spelers. Dit jaar was dat feestje echter beter dan ooit tevoren. Jagex heeft RuneScape 4 namelijk officieel aangekondigd met een flinke trailer.

RuneScape betreedt met RuneScape 4 het moderne tijdperk. Uiteraard hebben we onderhand RuneScape: Dragonwilds, maar dit vierde deel binnen de MMO-serie moet een terugkeer naar de roots worden, zij het natuurlijk wel in een nieuw jasje. In de aankomende MMO van Jagex verkennen we de wereld van Gielinor, waar naar verwachting weer talloze quests op ons wachten. Veel is er echter nog niet bekend over de game. We weten enkel dat RuneScape 4 op Unreal Engine draait en dat we pas in 2027 meer informatie kunnen verwachten.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Wanneer RuneScape 4 verschijnt, is vooralsnog onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de platformen waarop de game speelbaar wordt.

Bron: Jagex
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2719 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot RuneScape 4
RuneScape 4

Ontwikkelaar

Jagex

Uitgever

Jagex

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar iknatuurlijk
iknatuurlijk
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Ik log ieder jaar nog wel een paar x in om te kijken hoe het er tegenwoordig uitziet en hoe vol de lobby's zijn.. Ik heb de tijd dat runescape (nu oldschool) echt peak was meegemaakt en daar kijk ik nog met zoveel nostalgie en heimwee naar terug, de muziekjes, het sfeertje, de grinding, het was zo simpel maar zo verslavend. Zou echt serieus geld over hebben om die tijd terug te laten keren.

Daarna kwam de nieuwe runescape (3) dus en dat raakte mij echt totaal niet, ondanks dat ik het nog wel redelijk wat gespeeld heb in het begin. Als ze er echt in slagen om weer naar de oude roots te gaan met de technologie die tegenwoordig aanwezig is dan kom ik waarschijnlijk een paar maanden niet meer buiten. Ben heel benieuwd wat dit gaat worden.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord