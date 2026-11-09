Keer terug naar een totalitaire staat in Beholder 4

Ontwikkelaar Alawar komt tijdens het tienjarige jubileum van de Beholder-franchise met een verrassing. Middels een teasertrailer is Beholder 4 officieel uit de doeken gedaan.

Spelers keren terug naar een totalitaire staat, maar niet om braaf de regels te volgen van het huidige regime. Je leidt in Beholder 4 een dubbelleven als zowel een échte agent als een dubbelspion. Het is aan jou om de boel te observeren, te bespieden en te saboteren. Je bouwt in de tussentijd relaties op met diverse belanghebbenden en de keuzes die je maakt hebben een grote impact op het narratief, maar ook op de levens van de mensen die je liefhebt. Sta paraat om snel te schakelen, want de politie kan elk moment op je deur kloppen en je kamer? Die zit vol met bewijsmateriaal tegen de vele misdaden die de overheid pleegt.

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Beholder 4 heeft nog geen releasedatum. Wel kan je alvast aan de haal met de digitale stripboek, genaamd Beholder: The Landlord's Handbook via Steam. Let op: deze 'visual novel' bevat geen gameplay.