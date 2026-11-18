Kevin is weer Home Alone, dit keer in een McDonald's
Nee toch, de McCallisters hebben het weer voor elkaar weten te krijgen. Home Alone's Kevin is wederom achtergelaten en is dit keer helemaal alleen in de lokale McDonald's. Helaas betreft het hierbij geen nieuw deel in de franchise, maar een samenwerking met de fastfoodketen. Gelukkig houden we er wel een bijzonder vermakelijke commercial aan over.
Macaulay Culkin keert terug als Kevin McCallister. Hoewel het jongetje uit Home Alone flink ouder is geworden, lijkt hij niets veranderd te zijn. In de commercial wordt de Home Alone Meal aangekondigd. Deze tijdelijke actie geeft een paar (overigens supervette) sokken cadeau bij de aanschaf van een geselecteerd menu. Helaas is nog niet bevestigd of deze actie ook naar Nederland komt. De Home Alone Meal maakt namelijk vanaf 17 november tot 1 december 2026 een entree in 47 markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Canada.
Wij hebben navraag gedaan bij McDonald's om te controleren of de actie ook naar Nederland komt. Indien wij een respons ontvangen, wordt dit artikel bijgewerkt.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Uit ervaring kan ik jullie vertellen dat het rond de feestdagen geen pretje is om "Kevin" te heten gezien het huidige meme- en gif landschap waarin iedereen het nodig vind om rond die tijd even een meme te sturen waarin de moeder erachter komt iets vergeten te zijn.. Kevin!
Leuke reclame.
Ik hou wel van dit. En ook leuk dat we eens iets zien zonder AI en cgi. Of ja die sneeuw buiten is de vraag of dat echt is maar goed niet storende cgi dan. Ik denk dat de rest namelijk wel gewoon geacteerd is.
Toch een acteur die een paar klassiekers heeft bereikt, maar weinig sinds hij volwassen is.
Toch blijft hij redelijk positief in beeld komen de laatste 10 jaar.
Een hele lange tijd van mijn leven dacht ik dat Macaulay Culkin overleden was een paar jaar na de Home Alone films. Deze 'kennis' bracht ik ook over op heel veel anderen rond kerst ("Wist je dat die acteur dood is?"). Bleek dus dat hij nog gewoon leeft waar ik vijftien jaar geleden ofzo achter kwam.
Ik deed dus al aan het verspreiden van misinformatie voordat social media een ding was.
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