Nee toch, de McCallisters hebben het weer voor elkaar weten te krijgen. Home Alone's Kevin is wederom achtergelaten en is dit keer helemaal alleen in de lokale McDonald's. Helaas betreft het hierbij geen nieuw deel in de franchise, maar een samenwerking met de fastfoodketen. Gelukkig houden we er wel een bijzonder vermakelijke commercial aan over.

Macaulay Culkin keert terug als Kevin McCallister. Hoewel het jongetje uit Home Alone flink ouder is geworden, lijkt hij niets veranderd te zijn. In de commercial wordt de Home Alone Meal aangekondigd. Deze tijdelijke actie geeft een paar (overigens supervette) sokken cadeau bij de aanschaf van een geselecteerd menu. Helaas is nog niet bevestigd of deze actie ook naar Nederland komt. De Home Alone Meal maakt namelijk vanaf 17 november tot 1 december 2026 een entree in 47 markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Canada.

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Wij hebben navraag gedaan bij McDonald's om te controleren of de actie ook naar Nederland komt. Indien wij een respons ontvangen, wordt dit artikel bijgewerkt.