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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Kitsune: The Journey of Adashino brengt Japanse sfeer naar Nintendo Switch

Door Bram Noteboom
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In Kitsune: The Journey of Adashino speel je als een vos-achtige dame en samen met haar kikkervriend doorloop je de Japanse cultuur. Mocht dit concept je aanspreken, kijk dan vooral even verder!

'Waar zal hun licht hen naartoe leiden?' Met deze prangende vraag gaat Kitsune op pad. Ze verkent Adashino Island op zoek naar antwoorden en gelukkig hoeft ze dat niet alleen te doen. Ze heeft geen kikker in de keel, maar wel een amfibie als beste vriend. Samen trekt ze door het eiland, snuift ze de Japans geïnspireerde cultuur en ontmoet ze frappante figuren. Echter, je moet ook een oogje in het zeil houden. In de schaduwen schuilen namelijk ook andere wezens en ze zijn niet allemaal even vriendelijk. Gebruik vooral je licht om de duisternis te verbannen, maar soms moet je toch echt het hazenpad kiezen om heelhuids je avontuur voort te zetten.

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Kitsune: The Journey of Adashino is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Kitsune: The Journey of Adashino
Kitsune: The Journey of Adashino

Ontwikkelaar

Rias

Uitgever

room6

Release

Lente 2027

Platforms

PC
NSW
NS2
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