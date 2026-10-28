Laat je Paint-skills gelden in Drawquarium
In een emotioneel beladen trailer laat indie-dev byKaleb weten dat kunst nog altijd menselijk is in Drawquarium. Daarnaast wordt de releasedatum vrijgegeven van de casual simulatiegame.
Van 1995's Microsoft Paint tot Brushstroke Pro; de afgelopen jaren hebben mensen veel opties gekregen om op digitale wijze hun creativiteit te uiten. Maar ja, betaalt het de rekeningen? Dat is een ander verhaal en dus moet het plaatsmaken voor 'winstgevende' praktijken, zoals sales-jobs en AI-ontwikkelingen. Toch komt er weer een moment dat de digitale kwast opgepakt wordt en in Drawquarium krijg je de kans om je kunsten te delen met de wereld. Teken je eigen vissen, van accurate neontetra tot detailloze modderkruipers, en zorg ervoor dat ze een ontspannen bestaan kunnen leiden in je eigen versierde aquaria. Upload je ontwerpen, zodat diverse spelers kunnen genieten van je tekenkunsten en ontspan in deze casual sim-titel. De demo valt nu al uit te proberen en de volledige launch laat niet lang meer op zich wachten.
Drawquarium is beschikbaar vanaf 13 november 2026 voor de pc via Steam.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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