LEGO creëert eigen Coca-Cola-moment met kerstcommercial
Groot nieuws? Nee, maar wel cool! LEGO heeft zijn feestdagencommercial gepubliceerd. In deze commercial horen en zien we onder andere Daft Punk, maar zien we ook de vele andere partnerships van LEGO tot leven komen om een eigen Coca-Cola-momentje te creëren.
Alsof de feestdagen nog niet duur genoeg zijn, motiveert LEGO ons om naar de winkel te rennen voor een van de vele LEGO-sets. In onderstaande commercial, geregisseerd door Michael Gracey (The Greatest Showman), zien we bijvoorbeeld Marvel, Formule 1 en E.T. voorbijkomen die een eenzaam klein steentje helpen tijdens zijn reis door de gigantische wereld van LEGO. Het steentje zoekt, onder begeleiding van Daft Punks One More Time, namelijk naar het ideale kerstcadeau. Of we een flinke kerstkorting kunnen verwachten, moet nog blijken, maar ik denk dat we het antwoord allemaal wel weten.
Heb jij al nagedacht over wat je gaat geven aan je naasten tijdens de feestdagen? Laat het mij weten! Ik kan namelijk wel wat tips gebruiken.
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Wat leuk! Ik hoop dat Coca-Cola geleerd heeft van voorgaande jaren en dit jaar gewoon met een handgemaakte reclame komt. Maar ik denk dat dat alleen bij hopen blijft..
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