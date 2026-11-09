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LEGO creëert eigen Coca-Cola-moment met kerstcommercial

Door Rudy Wijnberg
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Groot nieuws? Nee, maar wel cool! LEGO heeft zijn feestdagencommercial gepubliceerd. In deze commercial horen en zien we onder andere Daft Punk, maar zien we ook de vele andere partnerships van LEGO tot leven komen om een eigen Coca-Cola-momentje te creëren.

Alsof de feestdagen nog niet duur genoeg zijn, motiveert LEGO ons om naar de winkel te rennen voor een van de vele LEGO-sets. In onderstaande commercial, geregisseerd door Michael Gracey (The Greatest Showman), zien we bijvoorbeeld Marvel, Formule 1 en E.T. voorbijkomen die een eenzaam klein steentje helpen tijdens zijn reis door de gigantische wereld van LEGO. Het steentje zoekt, onder begeleiding van Daft Punks One More Time, namelijk naar het ideale kerstcadeau. Of we een flinke kerstkorting kunnen verwachten, moet nog blijken, maar ik denk dat we het antwoord allemaal wel weten.

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Heb jij al nagedacht over wat je gaat geven aan je naasten tijdens de feestdagen? Laat het mij weten! Ik kan namelijk wel wat tips gebruiken.

Bron: LEGO
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2893 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl10 Deel van het meubilair
17 minuten geleden

Leuk gedaan. Volgende keer met kerst muziek voor extra kerstgevoel

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Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
8 uur geleden

Wat leuk! Ik hoop dat Coca-Cola geleerd heeft van voorgaande jaren en dit jaar gewoon met een handgemaakte reclame komt. Maar ik denk dat dat alleen bij hopen blijft..

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