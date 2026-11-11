Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Liefde, opstandigheid en pasta in The Snackbar at the End of the World

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Snackbar Studio komt met een heus passieproject. Maak hier kennis met The Snackbar at the End of the World!

Mocht je nog niet ontbeten hebben, mijn oprechte excuses, want dit zijn natuurlijk termen om van te watertanden. Echter, dat gevoel wordt doorgetrokken als je van indiegames houdt, want The Snackbar at the End of the World lijkt alles in zich te hebben om een break-out hit te worden. Deze visueel rijke actie-avonturengame brengt je naar 1960's Italië, waar je als chef zijnde een vervallen restaurant overneemt. Je trekt de wereld in om ingrediënten te verzamelen en recepten te ontwikkelen, maar tegelijkertijd zoek je de confrontatie op met monsters, ontmoet je bijzondere personages en ontrafel je het complot tegen de gevreesde dictator Sindaco. Klinkt dit als een mooi uitstapje? Kijk dan hieronder de trailer:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

The Snackbar at the End of the World is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: Snackbar Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5826 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Snackbar at the End of the World
The Snackbar at the End of the World

Ontwikkelaar

Snackbar Studio

Uitgever

Snackbar Studio

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord