Liefde, opstandigheid en pasta in The Snackbar at the End of the World
Snackbar Studio komt met een heus passieproject. Maak hier kennis met The Snackbar at the End of the World!
Mocht je nog niet ontbeten hebben, mijn oprechte excuses, want dit zijn natuurlijk termen om van te watertanden. Echter, dat gevoel wordt doorgetrokken als je van indiegames houdt, want The Snackbar at the End of the World lijkt alles in zich te hebben om een break-out hit te worden. Deze visueel rijke actie-avonturengame brengt je naar 1960's Italië, waar je als chef zijnde een vervallen restaurant overneemt. Je trekt de wereld in om ingrediënten te verzamelen en recepten te ontwikkelen, maar tegelijkertijd zoek je de confrontatie op met monsters, ontmoet je bijzondere personages en ontrafel je het complot tegen de gevreesde dictator Sindaco. Klinkt dit als een mooi uitstapje? Kijk dan hieronder de trailer:
The Snackbar at the End of the World is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Industrie
Voormalige DOOM-devs richten Hidden Horses op
De ontslagen leden van id Software komen samen en richten een nieuwe gamestudio op: Hidden Horses.0 reacties
-
Nieuws
GTA 6 breekt pre-orderrecords in PlayStation- en Xbox Store
Grand Theft Auto 6 verbreekt twee prestigieuze records. De game is namelijk de meest gepre-orderde game op Xbox en PlayStation ooit!22 reacties
-
Trailer
Warhammer 40,000: Darktide teaset nieuwe content met trailer
Er is nieuwe content voor Warhammer 40,000: Darktide op komst. Fatshark hint (niet zo) subtiel naar wat dat gaat zijn.0 reacties
-
Nieuws
The Legend of Zelda: Ocarina of Time breekt verkooprecord
The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Switch 2 gaat als warme broodjes over de toonbank en breekt nu een verkooprecord!47 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.