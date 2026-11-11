Liefde, opstandigheid en pasta in The Snackbar at the End of the World

Snackbar Studio komt met een heus passieproject. Maak hier kennis met The Snackbar at the End of the World!

Mocht je nog niet ontbeten hebben, mijn oprechte excuses, want dit zijn natuurlijk termen om van te watertanden. Echter, dat gevoel wordt doorgetrokken als je van indiegames houdt, want The Snackbar at the End of the World lijkt alles in zich te hebben om een break-out hit te worden. Deze visueel rijke actie-avonturengame brengt je naar 1960's Italië, waar je als chef zijnde een vervallen restaurant overneemt. Je trekt de wereld in om ingrediënten te verzamelen en recepten te ontwikkelen, maar tegelijkertijd zoek je de confrontatie op met monsters, ontmoet je bijzondere personages en ontrafel je het complot tegen de gevreesde dictator Sindaco. Klinkt dit als een mooi uitstapje? Kijk dan hieronder de trailer:

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The Snackbar at the End of the World is in ontwikkeling voor de pc.