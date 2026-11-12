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Lola's Familiars: Prison of Argnoh is een magische indie-Metroidvania

Door Bram Noteboom
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Aan goede Metroidvania-games geen gebrek, maar toch hoopt Caracal Games te imponeren met Lola's Familiars: Prison of Argnoh. De eerste trailer voor de aanstaande platformer werd vrijgegeven tijdens de Golden Joystick Awards 2026.

In Lola's Familiars: Prison of Argnoh speel je als (komt 'ie) Lola, een jonge heks die nog veel te leren heeft. Ze wordt per ongeluk in een demonische onderwereld opgeroepen en moet zich zien te redden in deze gevaarlijke wereld vol met agressieve nachtmerriewezens. Gelukkig is ze een sociaal meisje en heeft ze binnen no-time wat onwaarschijnlijke vriendschappen weten op te bouwen. Hierdoor ontvangt ze bijzondere vaardigheden die haar de handvatten bieden om te ontsnappen uit deze hel. Maar neem niet te snel de benen, want er schuilen geheimen in deze gevangenis die de moeite zijn om te ontrafelen. Hieronder zie je het verse beeldmateriaal:

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Lola's Familiars: Prison of Argnoh is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: Caracal Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5839 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lola's Familiars: Prison of Argnoh
Lola's Familiars: Prison of Argnoh

Ontwikkelaar

Caracal Games

Uitgever

Caracal Games

Release

-

Platforms

PC
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