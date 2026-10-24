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Look Outside speelbaar tijdens Halloween op PlayStation en Switch

Door Bram Noteboom
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Look Outside, een van de hoogst gewaardeerde horrorgames van de afgelopen jaren, komt naar nieuwe platformen. Dit laat Devolver Digital weten via social media.

Hoewel de game al een tijdje speelbaar is via de pc, mogen we nu spelers op het PlayStation- en Nintendo Switch-platform zich opmaken voor een koortsdroom van een horrorgame. Op 30 oktober 2026 wordt Look Outside naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 gebracht. De XBOX-consoles blijven hierbij achterwege, al wordt er wel hardop naar gevraagd via de reacties op de onderstaande tweet. Afijn, je kan in ieder geval vóór Halloween officieel begint stappen maken in deze retro-RPG-achtige horrortitel, waarbij je vooral wel of niet naar buiten moet kijken. Aan jou de keuze hoe je te werk gaat, maar weet dat je keuzes consequenties hebben.

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Look Outside is nu beschikbaar voor de pc via Steam.

Bron: Devolver Digital
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5737 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Look Outside
Look Outside

Ontwikkelaar

Francis Coulombe

Uitgever

Devolver Digital

Release

21 maart 2025

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
NS2
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