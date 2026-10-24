Look Outside speelbaar tijdens Halloween op PlayStation en Switch

Look Outside, een van de hoogst gewaardeerde horrorgames van de afgelopen jaren, komt naar nieuwe platformen. Dit laat Devolver Digital weten via social media.

Hoewel de game al een tijdje speelbaar is via de pc, mogen we nu spelers op het PlayStation- en Nintendo Switch-platform zich opmaken voor een koortsdroom van een horrorgame. Op 30 oktober 2026 wordt Look Outside naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 gebracht. De XBOX-consoles blijven hierbij achterwege, al wordt er wel hardop naar gevraagd via de reacties op de onderstaande tweet. Afijn, je kan in ieder geval vóór Halloween officieel begint stappen maken in deze retro-RPG-achtige horrortitel, waarbij je vooral wel of niet naar buiten moet kijken. Aan jou de keuze hoe je te werk gaat, maar weet dat je keuzes consequenties hebben.

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Look Outside is nu beschikbaar voor de pc via Steam.