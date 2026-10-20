Love is a Roguelite mixt liefde met tactische gevechten

Wat als je liefdesleven een roguelite was, waarin elke dood je relatie weer op nul zet? Titan1Studios kondigt Love is a Roguelite aan, een game waarin je op zoek gaat naar de liefde.

Love is a Roguelite, ook wel LIAR genoemd, combineert turn-based gevechten met deckbuilding en een dating-sim. De game speelt zich af in een sciencefictionwereld met een westernsausje. Je vecht tegen hordes buitenaardse wezens en neemt het op tegen grote eindbazen. Dat doe je met kaarten maar ook de hulp van je partner. Je moet slim omgaan met je hand, het speelveld benutten en je deck tussen de runs door uitbreiden. De game haalt inspiratie uit games als Slay the Spire, maar gooit daar een liefdesverhaal met een tijdlus doorheen. Tussen de gevechten door werk je aan de band met je partner. Je ontdekt herinneringen, krijgt te maken met emoties en probeert te begrijpen wie je samen bent. De wereld verandert bij elke run en je keuzes hebben gevolgen, tot je personage sterft en de cyclus opnieuw begint. Toch blijft niet alles hetzelfde. Je kunt nieuwe kaartsoorten vrijspelen en je deck sterker maken, waardoor je bij een volgende poging meer opties hebt.

Vooral het LoveSync-systeem springt in het oog. Volgens Titan1Studios krijgt je partner hiermee eigen emoties, meningen en een moreel kompas. Daardoor kan die ook keuzes maken die niet bij jouw plannen passen. Ook op het gebied van personages biedt Love is a Roguelite keuzevrijheid. Je kunt het uiterlijk van je eigen avatar en dat van je partner los van elkaar kiezen. Daarbij zijn mannelijke, vrouwelijke, non-binaire en buitenaardse opties beschikbaar. Zo wil de studio ruimte bieden aan verschillende spelers en relaties

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Love is a Roguelite verschijnt in het vierde kwartaal van 2027 voor Xbox Series, pc, Xbox Cloud Gaming, Steam en Meta VR.