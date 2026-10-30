Melvor Idle 2 verschijnt binnenkort in Early Access
Melvor Idle 2 heeft eindelijk een releasedatum gekregen. De idle-RPG verschijnt op 17 november in Early Access via Steam en krijgt bovendien een nieuwe naam: Melvor Idle 2: A RuneScape Adventure. Dat heeft alles te maken met Jagex, dat officieel als uitgever bij het project betrokken is.
Ontwikkelaar Games by Malcs werkte voor het eerste Melvor Idle al samen met Jagex, maar de samenwerking wordt voor het vervolg verder uitgebreid. Jagex neemt onder meer de marketing, lokalisatie en ondersteuning van verschillende platformen op zich. Dankzij een nieuwe licentieovereenkomst mag de game nu ook officieel de naam RuneScape gebruiken. Voor wie niet bekend is met de reeks: Melvor Idle combineert de bekende skill-systemen uit RuneScape met idle-gameplay. Spelers kunnen onder meer hout hakken, vissen, koken, grondstoffen verzamelen en tegen monsters vechten, terwijl hun personage ook voortgang boekt wanneer ze niet actief spelen. Ideaal voor iedereen die graag skills naar level 99 traint, maar daar niet voortdurend zelf op wil klikken.
De Early Access-versie introduceert drie extra skills: Astrology, Herblore en Agility. Daarnaast wordt de levelcap verhoogd naar 99 en kunnen spelers aan de slag met vier nieuwe Mastery Guild Ranks, meer dan 1.800 items, ruim 150 monsters en 25 pets. Ook wordt het tweede hoofdstuk van het verhaal toegevoegd, dat volgens de ontwikkelaar ongeveer drie keer zo groot is als het eerste. De recente demo tijdens Steam Next Fest bleek ondertussen een succes. Meer dan 50.000 spelers downloadden de demo en op het drukste moment waren er ruim 7.200 mensen tegelijkertijd aan het spelen. De feedback heeft inmiddels geleid tot verschillende verbeteringen aan de interface, balans en prestaties. Ook goed nieuws voor spelers die de demo al hebben gespeeld: hun save wordt automatisch overgezet naar de Early Access-versie.
Melvor Idle 2: A RuneScape Adventure verschijnt op 17 november voor pc via Steam. De demo is momenteel nog beschikbaar, dus wie alvast aan zijn digitale carrière als houthakker wil beginnen, hoeft niet tot november te wachten.
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