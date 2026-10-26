Microsoft biedt vertrekregeling aan medewerkers om ruimte te maken voor AI

Microsoft heeft vandaag laten weten dat het een vrijwillige vertrekregeling heeft aangeboden aan een groot deel van het personeelsbestand. De reden hiervoor is dat het Amerikaanse bedrijf ruimte wil maken voor het implementeren van een dure AI-infrastructuur.

Er gaat geen dag voorbij waarin artificiële intelligentie niet ergens in het nieuws komt. Dit keer is het Microsoft dat van zich laat horen. Het bedrijf is van plan om een dure infrastructuur binnen de organisatie aan te leggen en om daarvoor geld vrij te maken wil het medewerkers motiveren om te vertrekken. Dit doen zij door het aanbieden van een vertrekregeling. Maar liefst 60.000 medewerkers hebben dit vrijwillige aanbod ontvangen. Zij hebben tot december de tijd om te beslissen of zij hierop ingaan. Als dit het geval is, dan vertrekken ze per 31 december bij de hard- en softwaregigant.

Bij Microsoft werken momenteel zo'n 223.000 mensen en dat betekent dat ongeveer 27 procent van het totale personeelsbestand het vrijwillige aanbod heeft ontvangen. Dit is niet de eerste keer dat Microsoft een dergelijk voorstel neerlegt bij medewerkers. In april van dit jaar gebeurde dit ook al bij circa zeven procent van de Amerikaanse tak. In juli werd vervolgens aangekondigd dat er 4.800 mensen werden ontslagen.

Wat vind jij van de manier waarop Microsoft probeert een transitie in de bedrijfsvoering richting AI te maken?