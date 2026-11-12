Mobiele games uitgever Fortis Games sluit zijn deuren

Na vier jaar valt het doek voor Fortis Games. Deze uitgever van mobiele merge games kan niet meer verdergaan.

Op 2 maart 2022 begon Fortis Games met het doel om een nieuwe generatie van live-service games te ontwikkelen voor de mobiele telefoon. Het resultaat van deze poging zijn de drie merge games: Bloom & Breakfast, Twilight Towers en Mergemon Wilds. In de tussentijd had Fortis Games ook drie ontwikkelingsteams verworven: Doppio Games, Oktagon Games en Metagame. Volgens GamesBeat betekent het einde van Fortis Games dat ongeveer 440 mensen hierna zonder baan zitten.

Meerdere werknemers hebben hun ontslag en het einde van Fortis Games al bekendgemaakt op LinkedIn. CEO Steven Chiang, co-oprichter van het voormalige Tiburon Entertainment, heeft een officiële mededeling gegeven aan GamesBeat. Hoewel hij het jammer vindt dat Fortis Games zijn doel niet heeft behaald, is hij dankbaar voor ieders inzet en belooft hij de werknemers te helpen met het vinden van nieuwe mogelijkheden.

Conceptartiest Pedro Gomes drukt een vergelijkbare dankbaarheid uit voor zijn tijd bij Fortis Games. Communicatiedirecteur Scott Butterworth benadrukt in een LinkedIn-bericht de hoeveelheid mensen die hierdoor momenteel werkloos zijn en stelt dat dit komt omdat de uitgever nooit daadwerkelijk van de grond kon komen. Eén werknemer van de uitgevers gameproductieafdeling, Gustavo Coronet, denkt daar anders over. Volgens hem ligt de schuld bij Las Vegas Sands. Dit casino- en resortbedrijf financierde Fortis Games al vanaf het begin. Coronet gelooft dat het besluit van Las Vegas Sands om de financiering te stoppen juist verantwoordelijk is voor het einde van Fortis Games.

Aan het begin van deze maand had Fortis Games al vermeld dat Twilight Towers onspeelbaar wordt op 16 november. Het is aannemelijk dat de twee andere games van de uitgever hetzelfde noodlot gaan meemaken. Ga jij hun games missen, of is het uitgeven van merge games volgens jou geen strategische zet? Laat het ons weten in de comments.