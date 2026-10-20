Moet Steam een AI-filter introduceren?
Steam Next Fest staat bekend om het introduceren van kleine, aankomende games die niet op ieders radar staan. Steeds meer gamers stuiten bij het ontdekken op AI-slopgames. Is het tijd voor een AI-filter op Steam?
Tijdens Steam Next Fest kun je door de steampagina’s en demo’s van verschillende indiegames browsen die binnenkort verschijnen. Dit jaar stuitten meer gebruikers dan ooit op een flinke ergernis: goedkope AI-games lijken de overhand te nemen. Nu de situatie dit jaar heel schrijnend is, eisen steeds meer gamers op sociale platforms als Reddit en X een filter dat AI-gegenereerde games wegfiltert. De overvloed aan deze games haalt namelijk het plezier uit het event en zorgt voor onzekerheid over de vraag of een game met liefde en aandacht is gemaakt of goedkoop en snel in elkaar is geflanst. Veel gamers willen het laatste (terecht) niet steunen. Enkele ontwikkelaars hebben zelfs besloten om niet mee te doen aan Steam Next Fest, uit angst dat hun game de dupe wordt van een goedkope kopie.
Begin dit jaar heeft Valve zijn voorwaarden aangepast en ontwikkelaars verplicht om bij het aanmelden van hun game op Steam aan te geven of AI is gebruikt bij het maken van illustraties, code, tekst of ingesproken stemmen. Helaas zijn er zelfs grote games die het gebruik van AI verborgen hielden, zoals Tainted Grail: The Fall of Avalon. Of een filter dus echt iets gaat bijdragen aan het tegengaan van AI-slop, is dan maar de vraag.
Denk jij dat een filter zou helpen? Of gaan ontwikkelaars en uitgevers dan juist minder transparent zijn over hun gebruik? Laat het ons in de reacties weten.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Ja, want ik hoef geen AI troep. Ik geef enkel geld aan mensen die hard werken voor hun centen
Ik moet echt moeite doen om goede kwaliteit demo's te vinden tussen al dat troep. Daarom opper ik nogmaals het idee voor een Gameliner Next Fest demo lijst :)
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