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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

My Arms Are Longer Now reikt uit naar releasedatum in maart 2027

Door Bram Noteboom
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De Nintendo Indie World Showcase is arm-zalig te noemen, want My Arms Are Longer Now mag een komische opkomst maken. De Australische 2D-stealthgame van Toot Games en Jackbox Games wordt in de schijnwerpers gezet middels een nieuwe trailer.

Weet jij wat/wie je bent in My Arms Are Longer Now? Je bent een arm met een hand en vijf vingers. En tegelijkertijd ben je een meestercrimineel die alles jat wat niet vast geboord zit aan de vloer. Je doet er alles aan om de perfecte heist voor elkaar te krijgen, maar daardoor moet je juist wel wat vreemde klusjes zien te klaren. Niet alleen bouw je kapitaal op door van alles en nog wat te stelen, ook op het sociale front moet je bepaalde verzoekjes zien te eren. Het moge duidelijk zijn dat Toot Games vooral inspeelt op komedie en absurdisme; iets wat wordt versterkt door het feit dat een groot aantal Australische komedianten stemwerk verrichten in de game.

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My Arms Are Longer Now is beschikbaar vanaf 11 maart 2027 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot My Arms Are Longer Now
My Arms Are Longer Now

Ontwikkelaar

-

Uitgever

Jackbox Games

Release

2026

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Dit doet mij denken aan thank goodness youre here en die was heel grappig. Deze ga ik halen

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