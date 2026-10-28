My Arms Are Longer Now reikt uit naar releasedatum in maart 2027
De Nintendo Indie World Showcase is arm-zalig te noemen, want My Arms Are Longer Now mag een komische opkomst maken. De Australische 2D-stealthgame van Toot Games en Jackbox Games wordt in de schijnwerpers gezet middels een nieuwe trailer.
Weet jij wat/wie je bent in My Arms Are Longer Now? Je bent een arm met een hand en vijf vingers. En tegelijkertijd ben je een meestercrimineel die alles jat wat niet vast geboord zit aan de vloer. Je doet er alles aan om de perfecte heist voor elkaar te krijgen, maar daardoor moet je juist wel wat vreemde klusjes zien te klaren. Niet alleen bouw je kapitaal op door van alles en nog wat te stelen, ook op het sociale front moet je bepaalde verzoekjes zien te eren. Het moge duidelijk zijn dat Toot Games vooral inspeelt op komedie en absurdisme; iets wat wordt versterkt door het feit dat een groot aantal Australische komedianten stemwerk verrichten in de game.
My Arms Are Longer Now is beschikbaar vanaf 11 maart 2027 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
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