Naruto krijgt na 12 jaar een nieuwe manga van Masashi Kishimoto

Mangaliefhebbers kunnen een vreugdedansje doen. Mangaka Masashi Kishimoto werkt namelijk aan Naruto: Shadow Rising, een gloednieuwe manga waarin Naruto en co. een volwassen avontuur beleven.

In 2014 kwam het originele Naruto ten einde. Hoewel Kishimoto de ontwikkeling van Boruto: Naruto Next Generations overziet, lijkt het toch weer te kriebelen bij de mangaka. Met een trailer is Naruto: Shadow Rising namelijk aangekondigd. In de trailer worden een aantal schetsen getoond van wat komen gaat. Zo zien we onder andere de inmiddels volwassen leden van Team 7, waarbij we de geboorte van Boruto aanschouwen, het Hokage-schap van Naruto meemaken, maar ook een ouderwetse clash tussen Naruto en Sasuke zien. Dat er flink wat animo voor een nieuw Naruto-avontuur van Kishimoto is, mag duidelijk zijn. Slechts een paar uur na het uploaden van de video is de trailer ruim anderhalf miljoen keer bekeken.

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Helaas moeten we het vooralsnog enkel met deze beelden doen. De trailer sluit echter af met de mededeling dat we meer informatie kunnen verwachten tijdens Jump Festa 2027, dat op 19 en 20 december 2026 plaatsvindt.