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Naruto krijgt na 12 jaar een nieuwe manga van Masashi Kishimoto

Door Rudy Wijnberg
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Mangaliefhebbers kunnen een vreugdedansje doen. Mangaka Masashi Kishimoto werkt namelijk aan Naruto: Shadow Rising, een gloednieuwe manga waarin Naruto en co. een volwassen avontuur beleven.

In 2014 kwam het originele Naruto ten einde. Hoewel Kishimoto de ontwikkeling van Boruto: Naruto Next Generations overziet, lijkt het toch weer te kriebelen bij de mangaka. Met een trailer is Naruto: Shadow Rising namelijk aangekondigd. In de trailer worden een aantal schetsen getoond van wat komen gaat. Zo zien we onder andere de inmiddels volwassen leden van Team 7, waarbij we de geboorte van Boruto aanschouwen, het Hokage-schap van Naruto meemaken, maar ook een ouderwetse clash tussen Naruto en Sasuke zien. Dat er flink wat animo voor een nieuw Naruto-avontuur van Kishimoto is, mag duidelijk zijn. Slechts een paar uur na het uploaden van de video is de trailer ruim anderhalf miljoen keer bekeken.

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Helaas moeten we het vooralsnog enkel met deze beelden doen. De trailer sluit echter af met de mededeling dat we meer informatie kunnen verwachten tijdens Jump Festa 2027, dat op 19 en 20 december 2026 plaatsvindt.

Bron: Naruto
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2769 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
41 minuten geleden

Heb de Naruto manga nooit gelezen. De anime wel gekeken. Het verhaal van Naruto vond ik matig, de actie nog wel leuk. Naruto Shippuden vond ik het verhaal best oke maar de gevechten echt meh. Het eind gevecht tussen Naruto en Sasuke was echt lackluster, Alle confrontaties in Shippuden zijn eigenlijk wel lackluster . Enige fight die goed was Jiraiya vs Pain.

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Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Hype!! Ik had ook gehoopt dat dragonball Z zon reboot zou krijgen. Een arc na Buu zonder al die goden.

Naruto als beginnend Hokage, hoe komisch gaat deze show worden.

Eminem heeft trouwens ook een nieuw nummer gedropt inspired by Naruro

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