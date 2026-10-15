NAUTUS krijgt open bèta en verschijnt in 2027

De makers van Have a Nice Death nemen je mee naar de bodem van de oceaan in hun nieuwe game NAUTUS. Uitgever Arc Games heeft een trailer voor de open bèta getoond, en aangekondigd dat de onderwateravonturengame in 2027 via Steam Early Access verschijnt.

In NAUTUS begint je avontuur met een vreemd radiobericht van je oom, Bernard Torpedo. Je gaat op onderzoek uit en komt terecht bij een afgelegen onderzoeksstation. Daar blijkt dat de wetenschappers hun geheugen kwijt zijn en een grote angst voor de oceaan hebben ontwikkeld. Het is aan jou om de diepte in te duiken, mysterieuze stenen te vinden en de waarheid achter deze vreemde gebeurtenissen te achterhalen. Ook probeer je te ontdekken wat er met je oom is gebeurd. De game is ontwikkeld door Magic Design Studios, dat je kunt kennen van Have a Nice Death en Unruly Heroes. De oceaan verkennen doe je met een onderzeeër die je zelf kunt verbeteren. Op de zeebodem vind je koraalriffen, gezonken piratenschepen en onbekende plekken waar vreemde wezens leven. Sommige daarvan moet je bevechten of vangen. Om dieper te kunnen duiken, verzamel je grondstoffen waarmee je nieuwe onderdelen, wapens en bescherming maakt. Je kunt ook terugkeren naar het eiland om je spullen te maken en je voorraad aan te vullen. Daar bouw je aan een eigen uitvalsbasis, die je naar wens kunt uitbreiden. NAUTUS ondersteunt online co-op voor maximaal vier spelers, maar je kunt ook in je eentje op avontuur gaan.

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NAUTUS verschijnt in 2027 in Early Access op pc via Steam. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Je kunt nu wel alvast de open bèta spelen.