Nieuwe Jet Set Radio en Streets of Rage-games nog steeds in de maak

Het is al een behoorlijke tijd geleden dat we er iets zinnigs over hebben gehoord, maar SEGA heeft bevestigd dat de nieuwe games voor Jet Set Radio, Streets of Rage en Golden Axe nog altijd in ontwikkeling zijn. Alle drie de franchises zijn benoemd in het kwartaalverslag van het bedrijf voor Q2 van het boekjaar 2027.

Dat is goed nieuws voor de liefhebbers, want rond alle drie de franchises is het al enige tijd angstvallig stil. Jet Set Radio's laatste release dateert alweer van 2002 in de vorm van Jet Set Radio Future. Streets of Rage kreeg een vierde deel in 2020. Golden Axe moet ook al lang wachten op een nieuwe game. De laatste dateert uit 2008 en dat was Golden Axe: Beast Rider. Ondanks alle stilte, wordt er dus nog altijd wel gewerkt aan de drie games. Voor alle drie de games geldt wel dat er nog niets bekend is over een release window, laat staan een exacte releasedatum.

Welk van deze drie games zie jij het liefst verschijnen?