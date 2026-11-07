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Nieuwe Jet Set Radio en Streets of Rage-games nog steeds in de maak

Door Patrick Lamers
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Het is al een behoorlijke tijd geleden dat we er iets zinnigs over hebben gehoord, maar SEGA heeft bevestigd dat de nieuwe games voor Jet Set Radio, Streets of Rage en Golden Axe nog altijd in ontwikkeling zijn. Alle drie de franchises zijn benoemd in het kwartaalverslag van het bedrijf voor Q2 van het boekjaar 2027.

Dat is goed nieuws voor de liefhebbers, want rond alle drie de franchises is het al enige tijd angstvallig stil. Jet Set Radio's laatste release dateert alweer van 2002 in de vorm van Jet Set Radio Future. Streets of Rage kreeg een vierde deel in 2020. Golden Axe moet ook al lang wachten op een nieuwe game. De laatste dateert uit 2008 en dat was Golden Axe: Beast Rider. Ondanks alle stilte, wordt er dus nog altijd wel gewerkt aan de drie games. Voor alle drie de games geldt wel dat er nog niets bekend is over een release window, laat staan een exacte releasedatum.

Jet Set Radio SEGA kwartaalcijfers

Welk van deze drie games zie jij het liefst verschijnen?

Bron: SEGA Sammy
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3100 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl15 Community Veteraan
5 minuten geleden

Hoop dat ze er wat leuks van weten te maken.

Wordt SoR ontwikkeld door zelfde devs van deel 4?

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