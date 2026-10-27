Nintendo Indie World Showcase keert op 28 oktober 2026 terug
De Nintendo Indie World Showcase keert op 28 oktober 2026 terug! Lees hier de eerste details over het aanstaande evenement.
Morgen, oftewel woensdag 28 oktober, mogen we er weer goed voor gaan zitten, want de Nintendo Indie World Showcase maakt een opkomst. In ongeveer 15 minuten tijd worden we verwend met een hele lading aan indiegames die in ieder geval uitkomen op de Nintendo Switch-consoles. De uitzending begint om 15:00 uur, dus zo kom je de middaguurtjes natuurlijk wel door; vol met enthousiasme voor aanstaande releases.
Kom vooral morgen terug, dan hebben we de coverage klaarstaan.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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