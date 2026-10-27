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Nintendo Indie World Showcase keert op 28 oktober 2026 terug

Door Bram Noteboom
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De Nintendo Indie World Showcase keert op 28 oktober 2026 terug! Lees hier de eerste details over het aanstaande evenement.

Morgen, oftewel woensdag 28 oktober, mogen we er weer goed voor gaan zitten, want de Nintendo Indie World Showcase maakt een opkomst. In ongeveer 15 minuten tijd worden we verwend met een hele lading aan indiegames die in ieder geval uitkomen op de Nintendo Switch-consoles. De uitzending begint om 15:00 uur, dus zo kom je de middaguurtjes natuurlijk wel door; vol met enthousiasme voor aanstaande releases.

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Kom vooral morgen terug, dan hebben we de coverage klaarstaan.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5748 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
26 minuten geleden

Hier zit nooit wat boeiends tussen voor mij dan.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
33 minuten geleden

Kan altijd wel weer een leuke indie tussen zitten. Kijk het later wel even terug.

1
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

De eerste Indie direct die ik me meen te herinneren kregen we Ori EN Cuphead. Toen was ik helemaal hyped. Alle Indie Directs daarna zijn altijd tegen gevallen vergeleken met die specifieke uitzending. Dus ik verwacht niks.

0
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