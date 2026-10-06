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Nintendo lanceert gratis Hello, Peach! en Hello, Luigi!-apps

Door Rudy Wijnberg
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Nintendo heeft twee nieuwe gratis applicaties gelanceerd. Het gaat hierbij om Hello, Peach! en Hello, Luigi! Mochten de applicaties je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Soortgelijke apps zijn vorig jaar ook al uitgebracht in de vorm van Hello, Mario! en Hello, Yoshi!

Navigeer nu naar de Nintendo eShop voor een gratis download van Hello, Peach! en Hello, Luigi! In de twee apps kunnen we naar hartenlust aan het gezicht van Peach en Luigi trekken om ze zo à la Super Mario 64 volledig te vervormen. Deze kindvriendelijke applicaties bevatten ook een versie van Annemaria koekoek (Peekaboo!), waarbij de personages zich ergens op het scherm verstoppen.

Hello Luigi en Hello Peach Apps 1
Hello Luigi en Hello Peach Apps 2
Hello Luigi en Hello Peach Apps 3
Hello Luigi en Hello Peach Apps 4
Hello Luigi en Hello Peach Apps 5
Hello Luigi en Hello Peach Apps 6

Om gebruik te maken van de applicaties heb je, naast de initiële download, geen internetverbinding nodig. Beide applicaties zijn gratis verkrijgbaar en vooralsnog enkel beschikbaar via de Nintendo eShop. De Mario- en Yoshi-varianten zijn inmiddels ook beschikbaar op iOS- en Android-devices.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2735 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Tan-chanNL
Tan-chanNL
lvl4 Reply Goblin
zojuist

Hardcore stuff!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Hallo Luigi

0
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