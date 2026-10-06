Nintendo lanceert gratis Hello, Peach! en Hello, Luigi!-apps

Nintendo heeft twee nieuwe gratis applicaties gelanceerd. Het gaat hierbij om Hello, Peach! en Hello, Luigi! Mochten de applicaties je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Soortgelijke apps zijn vorig jaar ook al uitgebracht in de vorm van Hello, Mario! en Hello, Yoshi!

Navigeer nu naar de Nintendo eShop voor een gratis download van Hello, Peach! en Hello, Luigi! In de twee apps kunnen we naar hartenlust aan het gezicht van Peach en Luigi trekken om ze zo à la Super Mario 64 volledig te vervormen. Deze kindvriendelijke applicaties bevatten ook een versie van Annemaria koekoek (Peekaboo!), waarbij de personages zich ergens op het scherm verstoppen.

Om gebruik te maken van de applicaties heb je, naast de initiële download, geen internetverbinding nodig. Beide applicaties zijn gratis verkrijgbaar en vooralsnog enkel beschikbaar via de Nintendo eShop. De Mario- en Yoshi-varianten zijn inmiddels ook beschikbaar op iOS- en Android-devices.