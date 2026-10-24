Nintendo Switch 2 gejailbreakt met hulp van OpenAI Codex

Na zestien maanden is het iemand eindelijk gelukt. De Nintendo Switch 2 is gejailbreakt. Of tenminste, een volledige jailbreak is het niet, want er wordt gebruikgemaakt van een software-exploit die het device deels ontgrendelt. Verwacht dan ook geen gevalletje zoals de originele Nintendo Switch. Dit keer is de exploit eenvoudig te patchen en vereist deze daarnaast constante handelingen.

Modders blijken in staat om de Nintendo Switch 2 te jailbreaken. Tenminste, modders met hulp van, je raadt het al, AI. Door een device te jailbreaken, zijn gebruikers in staat om onderdelen op het apparaat te modificeren of om bepaalde beveiligingssystemen te omzeilen. Hierbij worden veelal modsupport en homebrew als belangrijkste redenen voor het jailbreaken genoemd, maar logischerwijs is het ook groot nieuws voor piraterij. Kortom, Nintendo is hier geen fan van.

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Het 'jailbreaken' misbruikt een aantal kwetsbaarheden die eenvoudig uit te patchen zijn. Jailbreaken staat hierbij tussen aanhalingstekens, want technisch gezien gaat het om een softwarekwetsbaarheid. De modder weet via een specifieke Nintendo eShop-game de beveiligingen te omzeilen. Daarnaast moet de handeling iedere keer dat de console opstart, herhaald worden. De modder heeft daarbij aangegeven om welke eShop-game het gaat. En het gaat je dan ook vast niet verbazen dat de desbetreffende game, een Switch 1-game genaamd SmileBASIC 4, inmiddels offline is gehaald in diverse regio’s.

In de gebruiksaanwijzing van de modder wordt zijn grote partner in crime vrijwel continu aangehaald. OpenAI Codex heeft namelijk flink geholpen om de kwetsbaarheid te vinden en om deze vervolgens te misbruiken. De vraag is dan ook hoe Nintendo hiermee omgaat. De Japanse consolefabrikant is bijzonder actief wanneer het aankomt op piraterij en misbruik van zijn IP's.

Of Nintendo actie gaat ondernemen naar aanleiding van het gebruik van AI bij deze exploit, is vooralsnog onduidelijk. De ontdekking laat in ieder geval zien hoe AI-tools als OpenAI Codex een grote rol spelen bij het identificeren, maar ook misbruiken van softwarekwetsbaarheden.