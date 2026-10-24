Nintendo Switch 2 gejailbreakt met hulp van OpenAI Codex
Na zestien maanden is het iemand eindelijk gelukt. De Nintendo Switch 2 is gejailbreakt. Of tenminste, een volledige jailbreak is het niet, want er wordt gebruikgemaakt van een software-exploit die het device deels ontgrendelt. Verwacht dan ook geen gevalletje zoals de originele Nintendo Switch. Dit keer is de exploit eenvoudig te patchen en vereist deze daarnaast constante handelingen.
Modders blijken in staat om de Nintendo Switch 2 te jailbreaken. Tenminste, modders met hulp van, je raadt het al, AI. Door een device te jailbreaken, zijn gebruikers in staat om onderdelen op het apparaat te modificeren of om bepaalde beveiligingssystemen te omzeilen. Hierbij worden veelal modsupport en homebrew als belangrijkste redenen voor het jailbreaken genoemd, maar logischerwijs is het ook groot nieuws voor piraterij. Kortom, Nintendo is hier geen fan van.
Het 'jailbreaken' misbruikt een aantal kwetsbaarheden die eenvoudig uit te patchen zijn. Jailbreaken staat hierbij tussen aanhalingstekens, want technisch gezien gaat het om een softwarekwetsbaarheid. De modder weet via een specifieke Nintendo eShop-game de beveiligingen te omzeilen. Daarnaast moet de handeling iedere keer dat de console opstart, herhaald worden. De modder heeft daarbij aangegeven om welke eShop-game het gaat. En het gaat je dan ook vast niet verbazen dat de desbetreffende game, een Switch 1-game genaamd SmileBASIC 4, inmiddels offline is gehaald in diverse regio’s.
In de gebruiksaanwijzing van de modder wordt zijn grote partner in crime vrijwel continu aangehaald. OpenAI Codex heeft namelijk flink geholpen om de kwetsbaarheid te vinden en om deze vervolgens te misbruiken. De vraag is dan ook hoe Nintendo hiermee omgaat. De Japanse consolefabrikant is bijzonder actief wanneer het aankomt op piraterij en misbruik van zijn IP's.
Of Nintendo actie gaat ondernemen naar aanleiding van het gebruik van AI bij deze exploit, is vooralsnog onduidelijk. De ontdekking laat in ieder geval zien hoe AI-tools als OpenAI Codex een grote rol spelen bij het identificeren, maar ook misbruiken van softwarekwetsbaarheden.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Failliete PUBG-studio veilt pc's en Xbox-devkits in Nederland
De inventaris van PLAYERUNKNOWN Productions gaat onder de hamer. Pik nu een Gaming-pc, videokaart of Xbox-devkit op!0 reacties
-
Nieuws
Pre-order nu de draagbare Fallout T-60-helm en Power Fist
Bethesda brengt nieuwe Fallout-merchandise uit. Pre-orders voor de Fallout T-60-helm en Power Fist Replica zijn nu beschikbaar!1 reactie
-
Guide
Guide: Final Fantasy Resonance beginnerstips
Moeite met Final Fantasy Resonance? In deze guide vol met beginnerstips kun je een sterke start maken.0 reacties
-
Game review2
We Were Here Tomorrow review - Struikelt over eigen ambitie
Total Mayhem Games is terug met We Were Here Tomorrow! Lees in onze review of jij deze game moet spelen.2 reacties
Ow leuk, niets is veilig meer.
Overigens heb ik op gameliner nog niets gelezen over het jailbreak van de ps5? Of heb ik dat gemist ofzo? De gene die hun ps5 jailbreaken kunnen zo beetje alle ps store games voor niets downloaden. Daarnaast speelt de ps5 zonder moeite ps3 en ps2 games. Het is daarnaast bijna mogelijk om ps5 games op de pc te spelen. Met behulp van AI geloof ik hebben ze het bijna volledig werkend gekregen en nee het is geen emulator.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.