Ontwikkelaar Black Forest Games scheidt van THQ Nordic
Zoals de titel al zegt, scheidt de Duitse ontwikkelaar Black Forest Games van de Oostenrijkse uitgever THQ Nordic. Dit is niet de enige recente verandering die Black Forest Games meemaakt.
Negen jaar geleden had THQ Nordic alle aandelen van Black Forest Games gekocht. Het leiderschap van Black Forest Games heeft daar nu verandering in gebracht door middel van een management buy-out. Hiermee scheidt Black Forest Games zich van de uitgever om zijn eigen bedrijfsprioriteiten te volgen. Eén van deze eerste prioriteiten betreft het aansluiten bij de deels door hen opgerichte Third Signal: een onafhankelijke groep bestaande uit gamestudio's die ernaar streven om games van echte kwaliteit te produceren.
In een persbericht impliceert Third Signal-CEO Andreas Tobler dat een aantal recente games hebben bewezen dat kleinere teams van vijftig juist de manier zijn om verder te gaan. Met de hulp van Black Forest Games wil Third Signal ontwikkelaars de middelen geven om hun eigen ideeën waar te maken. Desondanks de beslissing om meer ontwikkelaar-gefocust te gaan werken, blijven Black Forest Games en THQ Nordic voor nu nog wel samenwerken aan verschillende projecten.
Black Forest Games | Destroy All Humans! 2
Vind jij dat Third Signal een stap in de juiste richting is, of eerder een droom die verdoemd is om uit elkaar te vallen? Vertel het ons in de comments.
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Ben benieuwd, over het algemeen zijn kleinere teams wat meer vrij om hun ideeën te delen en komen daar unieke spellen uit.
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