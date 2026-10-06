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Opnames The Batman: Part 2 tijdelijk stilgelegd

Door Rudy Wijnberg
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DC Studios heeft gemeld dat de opnames voor Matt Reeves' The Batman: Part 2 zijn stilgelegd. Hoewel DC niet uitgebreid op de details ingaat, is wel bekend dat het hierbij gaat om persoonlijke redenen van regisseur Matt Reeves die betrekking hebben op zijn familie.

The Batman: Part 2 kent een nogal rommelige productie. Het directe vervolg op The Batman zou oorspronkelijk in oktober 2027 verschijnen, maar werd later verschoven naar een release op 18 februari 2028. Momenteel is het onbekend hoelang het stilleggen van de opnames gaat duren, maar DC geeft te kennen dat de studio Reeves alle ruimte geeft om zich op zijn familie te richten.

The Batman Part 2 Stilgelegd

Kun jij niet wachten op de nieuwe Batman-film waarin Robert Pattinson wederom de hoofdrol vervult? Laat het weten in de comments. Uiteraard wensen wij Matt Reeves veel sterkte en alle ruimte om zich op het juiste te richten.

Bron: DC Studios
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2735 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl15 Community Veteraan
51 minuten geleden

Nou, ik maak dan maar de meest goedkope grap:

Dat is wel bad, man.

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