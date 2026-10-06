Opnames The Batman: Part 2 tijdelijk stilgelegd
DC Studios heeft gemeld dat de opnames voor Matt Reeves' The Batman: Part 2 zijn stilgelegd. Hoewel DC niet uitgebreid op de details ingaat, is wel bekend dat het hierbij gaat om persoonlijke redenen van regisseur Matt Reeves die betrekking hebben op zijn familie.
The Batman: Part 2 kent een nogal rommelige productie. Het directe vervolg op The Batman zou oorspronkelijk in oktober 2027 verschijnen, maar werd later verschoven naar een release op 18 februari 2028. Momenteel is het onbekend hoelang het stilleggen van de opnames gaat duren, maar DC geeft te kennen dat de studio Reeves alle ruimte geeft om zich op zijn familie te richten.
Kun jij niet wachten op de nieuwe Batman-film waarin Robert Pattinson wederom de hoofdrol vervult? Laat het weten in de comments. Uiteraard wensen wij Matt Reeves veel sterkte en alle ruimte om zich op het juiste te richten.
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