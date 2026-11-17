Phasmophobia verhuist naar Unity 6 via Resonance Update
De Resonance Update voor Phasmophobia voegt nieuwe features toe en brengt de horrorgame naar Unity 6 voor een hoop technische en gameplay-verbeteringen. Hieronder lees je alles wat je moet weten.
Markeer 24 november 2026 in je agenda als je alleen of met vrienden klaar bent om met hernieuwde energie op spoken te jagen. De Resonance Update voor Phasmophobia bestaat uit twee grote onderdelen. Om te beginnen wordt er nieuwe content vrijgegeven. Spelers kunnen aan de slag met de nieuwe gear, genaamd de Dowsing Rods. Deze items kun je inzetten om de Bone op een map te achterhalen, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat je onderzoek een stuk vlotter verloopt. Ook worden er nieuwe upgrades voor bestaand equipement toegevoegd, worden er meer spraakherkenningsopdrachten om geesten opdrachten te geven aangereikt en krijgen spelers de optie om de zogeheten 'map pool' tot in de puntjes aan te passen, zodat je zelf de controle behoudt in welk spookhuis je terechtkomt.
De Resonance Update dient daarnaast als de overstap van Phasmophobia naar de Unity 6-engine, wat technische verbeteringen met zich meebrengt in de vorm van realistischere belichting om de immersie te bevorderen, en een verbeterde stabiliteit. Daarnaast worden er extra instellingen aan de multiplayertitel toegevoegd, waaronder uitgebreidere grafische en kwaliteitsopties, VR Eye Adaptation en een reeks toegankelijkheidsinstellingen voor kleurenblindheid. Tot slot belooft Kinetic Games de nodige bugs op te lossen aan de hand van de update. Daniel Knight, de CEO van de ontwikkelaar, had het volgende eraan toe te voegen:
Phasmophobia is nu beschikbaar in Early Access voor de pc, consoles en VR-apparaten.
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