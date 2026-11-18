Heb jij GTA 6 niet in de preload gezet, maar ben je wel voornemens om de game vannacht om 00:00 te spelen? Dan kan je zomaar eens teleurgesteld worden. Er komen namelijk meldingen binnen over problemen met PlayStation Network, waardoor sommige gebruikers niet kunnen inloggen op de online service.

Update 21:38 - PlayStation heeft inmiddels weer alle signalen op groen gezet. Ook de meldingen over een daadwerkelijke storing nemen langzaamaan af, waarbij de piek gespot werd om 19:00. Of hier de problemen mee zijn opgelost, moet natuurlijk nog blijken. Een melding op Alle Storingen toont een foutmeldingscode die overeenkomt met netwerkonderhoud. Hopelijk gaat het hierbij dan ook om een serverupdate voor de te komen drukte. Veel gameplezier!

*Einde update

Update 20:00 - PlayStation heeft zojuist zijn servicepagina bijgewerkt, waarop inderdaad wordt bevestigd dat er problemen zijn met de PSN-service. Het gaat hierbij specifiek om het onderdeel 'Gamen en sociale netwerken', waarbij er 'Game Streaming' in grote letters is toegevoegd. Hierbij omschrijft PlayStation dat gebruikers problemen kunnen ervaren met het opstarten van games en bij het gebruik van het netwerk. Heb jij al ergens last van? Laat het weten in de comments!

Gameliner

*Einde update*

Waardoor de gemelde storing bij PlayStation Network is ontstaan, is momenteel onbekend. Noem het toeval, maar dat het zo vlak voor de release van Grand Theft Auto VI is, is wel heel apart. Overigens is er niets te vinden over de storing op de informatiepagina van PlayStation zelf. Toch rapporteren diverse storingstools zoals alle storingen een toename in meldingen over problemen met PlayStation Network. Deze storingsmeldingen stromen sinds ongeveer 18 november 2026 om 18:00 uur binnen. Ook op diverse socials zijn de meldingen te bespeuren. Mocht je dus nog toegang hebben en geen preload hebben gestart, dan adviseren wij je bij deze om de game zo snel mogelijk te preloaden!

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Mocht PlayStation de storing bevestigen of verhelpen, dan werken wij dit bericht uiteraard bij. In de tussentijd kun je mooi onze GTA 6-review lezen of starten met de tien essentiële GTA 6-beginnerstips. Zo kom je in ieder geval beslagen ten ijs. Heb jij last van de storing of zal het jou een worst wezen dat PSN een storing heeft? Laat het weten in de comments!